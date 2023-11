Neo z Matrixu, Constantin nebo John Wick. Keanu Reevese zná většina fanoušků jako akčního hrdinu z pláten kin. Kanadský herec je ale také intelektuál, filantrop a baskytarista jihokalifornské rockové kapely Dogstar. V roce 1995 předskakovali Davidu Bowiemu v Hollywood Palladiu, v roce 2024 si podle nejnovějšího oznámení organizátorů zahrají na Rock for People v Hradci Králové!

Keanu Reeves s kapelou Dogstar míří na RfP! | Foto: archiv RfP

Kapela Dogstar vznikla v roce 1991 v jedné kalifornské garáži. Přátelé kytarista a zpěvák Bret Domrose, bubeník Robert Mailhouse a baskytarista, tehdy už známý herec z Nebezpečných známostí Keanu Reeves snili o tom, že busou společně hrát a dělat rámus. Podařilo se jim prosadit a hráli jedenáct let, než se v roce 2002 rozpadli. Dobrá zpráva pro fanoušky přišla až vloni v červenci, kdy se na Instagramu objevilo prohlášení „Jsme zpět“. Kapela se znovu sešla, sestavila novou kolekci písní a od letošního léta zase vystupuje. Titulní singl Everything Turns Around (Všechno se obrací) vyšel 19. července.

Zprávy o tom, že Keanu Reeves spolu se svými kumpány z Dogstaru přijedou do Hradce Králové, zveřejnili pořadatelé fetivalu Rock for People 8. listopadu.

„Vystoupení kapely Dogstar s hvězdným Keanu Reevesem za baskytarou je pro mě opravdový splněný sen. Kapelu jsme se totiž snažili pozvat už v devadesátých letech, ale tehdy se nám to nepodařilo a kapela pak na dlouhých téměř 20 let nebyla aktivní. O to větší máme radost, že se to konečně podařilo. Účast kapely Dogstar a Keanu Reevese na festivalu Rock for People bude jistě nezapomenutelným zážitkem jak pro hudební, tak filmové fanoušky,“ okomentoval vystoupení unikátní kapely ředitel festivalu Michal Thomes.

Zdroj: Youtube

Dogstar se tak zařadil k dosud oznámené hvězdné sestavě příštího RfP. Spolu s nimi v červnu v Parku 360 vystoupí třeba poprocková princezna začátku milénia Avril Lavigne, britská metalcore kapela Bring Me the Horizon nebo hvězdná drum and base a electrorockové uskupení Pendulum.