KVÍZ: Johnny Cash zemřel před 20 lety. Co víte o legendě country?

Narodil se do chudé rodiny, která žila na státní půdě v Arkansasu a živila se sběrem bavlny. Měl šest sourozenců a všechny děti musely pracovat na poli. Zpěv jim pomáhal přečkat nikdy nekončící dřinu a na chvíli zapomenout na starosti. Ačkoli to Johnny Cash neměl lehké, postupem času se z něj stal nejžádanější americký umělec. Koncertoval, nahrával desky, účinkoval v hollywoodských filmech a měl vlastní show v televizi. Otestujte si v našem kvízu své znalosti o této hudební legendě, která zemřela 12. září 2003 ve věku 71 let.

Při koncertu ve vězení San Quentin v roce 1969. | Foto: User - Johnnycash1950-2003, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons