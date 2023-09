O lidech jako on se říká, že jsou větší než sám život. Na pódiu byl Johnny Cash démonický, uhrančivý, tajuplný. V soukromí s ním prý byla strašná legrace. Nikdy se nespokojil s tím, co dokázal, zpíval až do posledního dechu. Od smrti legendárního „muže v černém“ v úterý uplynulo dvacet let.

Měl hlas, kterým by na dálku odfloukl tupé z hlavy Donalda Trumpa. Vůbec je zajímavé představovat si, co by si asi Johnny Cash myslel, kdyby se dnešních bouřlivých dob dožil. Sice mu bývalo vytýkáno, že zpíval v Bílém domě prezidentu Richardu Nixonovi a jako rodák z Arkansasu by měl spíš tíhnout ke konzervativním hodnotám. Jenže tento urostlý jižan byl – jak o něm zpívá kolega Kris Kristofferson – chodícím protikladem.

Osmatřicetiletý Johnny Cash.Zdroj: Wikimedia Commons, Dillan Stradlin, CC BY-SA 4.0Stál na straně snad každé svobodomyslné bytosti. Bral drogy, hrál ve věznicích, zpíval o odsouzencích na smrt, v opilosti zapaloval národní parky a v Americe plné rasismu podporoval indiány, o nichž si mylně myslel, že k nim také trochu patří. Hlasitě fandil mladé generaci zarostlých rockových muzikantů. A v době zuřící války ve Vietnamu zpíval, že bude chodit v černých šatech, dokud jeho země nepřestane ztrácet „sto skvělých mladých kluků denně“.

Bělovlasý buřič

Když Johnny Cash 12. září 2003 odcházel na věčnost, aby konečně uviděl svého Pána, kterého dlouhá léta tak strašně zlobil, měl na kontě více než devadesát milionů prodaných nahrávek. Překrásným basbarytonem si prorazil cestu do Countryové, Gospelové, Rockabillyové i Rock'n'rollové síně slávy. To se před ním podařilo pouze kamarádovi Elvisovi, s nímž kdysi dávno začínal v Memphisu u firmy Sun Records. Snímek o Johnnyho životě s názvem Walk The Line získal Oscara. A ve chvíli, kdy charismatický zpěvák navždy umlkl, truchlily pro něj tak rozdílné osobnosti jako Bono, Flea z Red Hot Chili Peppers, Nick Cave nebo Justin Timberlake.

Ty všechny si John R. Cash nezískal písničkami ve stylu country music ani svým pověstným rytmem „boom-chicka-boom“, na který prý přišel tak, že jednou při hře na kytaru zastrčil za struny dolarovou bankovku. Supermani současného showbyznysu v tom bělovlasém pánovi viděli rebela většího, než jsou oni sami. Slýchali o něm neuvěřitelné zkazky. A s napětím sledovali pozdní fázi jeho kariéry, kdy se Johnny odvážil jít do holportu s producentem AC/DC Rickem Rubinem, což vyústilo v sérii oceňovaných alb se zastřešujícím titulem American Recordings.

Comeback v Deppově klubu

Svůj úžasný comeback provedl Cash v prosinci 1993 před třicetiletým publikem v hollywoodském rockovém klubu Viper Room, který patřil herecké megastar Johnnymu Deppovi. O několik generací mladší diváci mu v tu chvíli doslova zobali z ruky. „Man in black“ byl zpátky se vší parádou, ale to mu nestačilo.

Krátce poté odmítl kanál MTV pouštět videoklip k Johnnyho verzi lidové balady Delia. Důvod? Záběry, v nichž zestárlý Cash hází zavražděnou milenku (v podání supermodelky Kate Mossové) do hrobu, který sám vykopal, připadaly vedení stanice i na „devadesátky“ docela dost ostré.

Zpěvák s divokým pohledem se však s tímto skandálem odmítal spokojit. Vzápětí nato ovládl hitparády s odvážnými coververzemi hardrockových písní Rusty Cage (od skupiny Soundgarden) a Hurt (z repertoáru kapely Nine Inch Nails).

Na celé planetě by se nenašel žádný jiný interpret, který by takovou výzvu přijal a vyšel z tohoto srovnání na výbornou. Když autor temné balady Hurt, kníže industriálu Trent Reznor, Cashovu nahrávku poprvé uslyšel, uznale prohlásil: „Teď už to není moje píseň.“

Hříšný kazatel

Ačkoli Johnny vždy prohlašoval, že má indiánské kořeny, test DNA a hledání ve starých kronikách prokázaly, že jeho rod ve skutečnosti pocházel ze Skotska. Nekolovala mu tedy v žilách krev kmene Čerokíů, jak se pyšně domníval. To ale neznamená, že by toho pro původní obyvatele Ameriky neudělal dost. Naopak: jeho elpíčko Bitter Tears z roku 1964, začínající zhudebněnou mírovou smlouvou („dokud bude tráva růst…“), významně upozornilo na problémy tohoto etnika.

Málo se připomíná, že Cash byl vlastně průkopníkem koncepčních alb. Řadu let před artrockovým obdobím skupin Beatles a Pink Floyd přišel nepokojný countryman s deskami Ride This Train (věnováno vlakům a vlakovým lupičům), Blood, Sweat And Tears (o razičích tunelů, kladečích kolejí a jiných pracantech), Johnny Cash Sings The Ballads Of The True West (příběhy z Divokého západu) nebo The Holy Land (o návštěvě svatých míst v Jeruzalémě).

V sedmdesátých letech se Cash, snažící se vymanit z různých závislostí, přidal k tehdy populárnímu hnutí znovuzrozených křesťanů. Stejně jako jeho přítel Bob Dylan, i on začal najednou na koncertech kázat. Ovšem se svou personou, hlasem a přesvědčením by se klidně mohl stát skutečným pastorem. Každý, kdo ho znal, vyprávěl, že Johnny zná bibli nazpaměť. To, že se podle ní často neřídil, je jiná věc…

Právě jeho image hříšného kazatele inspirovala počátkem devadesátých let skupinu U2, aby mu napsala na tělo píseň The Wanderer a tímto nepravděpodobným duetem pak uzavřela své album Zooropa. Zpěváka dob minulých tím vyslala vstříc novým, mladším fanouškům. A ti už na něj natěšeně čekali.