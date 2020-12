„Myšlenku projektu jsem nosil v hlavě víc než dvanáct let. Vznikla, když jsme seděli s aranžérem Petrem Kovaříkem u ohně s kytarou, tehdy vyšla deska Paula Anky Rock Swings. Rozpracovaný jsme jej ale nijak neměli. Až když přišla v březnu korona, dostali jsme čas a prostor realizovat starý nápad,“ uvádí bandleader kapely B-Side Band Josef Buchta.

Bylo to složité rozhodování, jaké písně na desku zařadit?

Zásadním bodem byla první schůzka s užším jádrem B-Side Bandu, kde jsme si říkali a poslouchali, co by tak na albu mohlo být. Udělali jsme širší výběr věcí, kterých bylo asi čtyřicet, a z nich jsme postupně vybírali skladby, které by se daly dobře uchopit a solidně udělat v bigbandové podobě. Ale stejně do toho procesu posléze vstoupili samotní zpěváci a autoři, kteří kvitovali naše návrhy a zároveň doplnili vlastní nápady, které by chtěli na desce mít. Když byly vhodné k aranžím, vyšli jsme jim rádi vstříc.

V několika případech jde o písně, které si v nových swingových úpravách znovu zazpívali Vlasta Redl či Jaromír Nohavica – podařilo se vám je pro projekt okamžitě nadchnout?

Jarka Nohavicu se nám podařilo nadchnout velice rychle, protože jak sám říkal, díky svému tátovi má ke swingu velice blízko. S big bandem doposud nehrál, proto to pro něj byla velká výzva. Z myšlenky byl nadšený. Hned jsme se domluvili (jeho skladba Zatímco se koupeš, kterou napsal už v roce 1983, teď dostala i video podobu a je tak už třetím klipem propagujícím desku Folk Swings). S Vlastou Redlem jsme se prvně scházeli a o všem se bavili. Potřeboval znát naši představu. Nakonec dospěl k názoru, že ho celá ta myšlenka baví.

Obě skladby si vybral sám. I když Tak vidíš jsme měli v hledáčku i my. Ale Čarodějovu píseň si moc přál udělat jako baladu. I ve studiu mluvil dále do aranží. Chtěl být součástí toho procesu. Bylo to trochu náročnější než s Jarkem, ale přispělo to ke spokojenosti obou stran.

A jak to bylo s mladšími interprety, kteří se pěvecky ujali nových verzí již nežijících autorů?

Vojtovi Dykovi jsme dali na výběr, zda by si chtěl nahrát spíš skladbu od Kryla nebo udělat nějakou „Ryvolovku“. On sám si zvolil a moc si přál nazpívat Karla Kryla. S Petrem Kovaříkem jsme se nad tím dlouze zamýšleli a nabídli mu skladbu Děkuji. Bez výhrad ji přijal. Písně bratří Ryvolů zpívá na desce Petr Rybíz Toman. Ewa Farna s Vojtou Dykem nazpívala Kočky od Zuzany Navarové, ale i jednu svou sólovou. Navrhovali jsme jí k předělání pár jejích novějších skladeb, ale moc si přála udělat Měls mě vůbec rád. Ta píseň je správně jazzová a na albu má svoje místo.

Brali jste nahrávání alba jako „úlitbu“ za to, že je teď veškerá kultura zakázaná, že ji nelze živě provozovat?

My jsme se na to album hrozně těšili. V létě vzniklo takové okno, kde bylo alespoň možné se sejít a společně písně natočit. Zaplať pan bůh za to, že se to povedlo. Alespoň jsme zaplnili čas, když nám popadaly všechny koncerty. Důležité bylo, že se kapela nezastavila. Ovšem nenatáčeli jsme pouze tuto desku. Souběžně jsme chystali studiovou nahrávku Jazzové mše Jaromíra Hniličky.

V květnu příštího roku máte v plánu uskutečnit k desce dva koncerty v brněnském Sonu – celý projekt jimi opravdu uzavřete? Není to škoda?

Původní domluva se všemi zúčastněnými na desce byla, že uděláme dva křty. Ano, možná to skutečně škoda je. Možná by bylo dobré to zahrát i třeba v Praze nebo Ostravě, ale nechceme předbíhat. Důležité je, aby se ony dva koncerty vůbec odehrály, zda to vůbec bude možné. A když se nám to bude všem líbit, třeba se v budoucnu domluvíme, že si je ještě společně zopakujeme. Ale primární jsou pro nás teď hlavně dva koncerty v Brně.

Nosíte už v hlavě další nápad na nějaký projekt, ať už s B-Side Bandem či kýmkoli jiným?

Nosím v hlavě spoustu projektů, ale v současné době se snažíme splnit a dotáhnout do zdárného konce ty projekty, které jsme si nastavili teď. Protože vůbec nevíme, co se bude za půl roku, za rok dít. Situace je pro kulturu tak složitá a špatná, že se teď do nějakých složitějších a větších věcí – protože malé věci nás moc dělat nebaví – nechceme pouštět.