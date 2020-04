Song se na YouTube objevil v pátek. "Vzhledem k vypuknutí COVID-19 vznikla píseň o odloučení těšínské společnosti a o vzájemné touze…," píše kapela Izabel na svém facebookovém profilu.

Text písně vznik spontánně. "Mně vyhovuje atmosféra ve zkušebně. Přijde nápad a já hned píšu," prozradila zpěvačka českotěšínské skupiny Izabela Škutová, která dodává, že píseň je upřímnou reakcí na aktuální realitu.

Podívejte se na videoklip k česko-polské písni Dva břehy

"Rozhodně v tom není žádný kalkul. Jsme patrioti, máme toto město rádi, je to náš domov, a já jsem šťastná, že něco takového mohlo pro Čechy a Poláky vzniknout," dodává.

S kapelou Bartnicky se českotěšínští hudebníci znali už z dřívejška, a tak je požádali o spolupráci. "Přípravy byly náročnější, protože jsme museli vše řešit na dálku, ale zvládli jsme to," popisuje zpěvačka Izabela Škutová.

Kytarista Dominik Folwarczný připomíná, že když jsou hranice za normálního stavu otevřené, tráví spousta Čechů z mnoho času na polské straně města a naopak. "Máme tam spoustu přátel, mnozí i příbuzné. Pro nás je to jedno město," říká.

Netají se také tím, že jsou mile překvapeni z množství reakcí veřejnosti na jejich hudební počin.

"Odhadovali jsme, že to bude také virální video pro Těšín, kamarády a tak a tipovali, že by to mohlo mít sledovanost tak dva tři tisíce. A pak jsem se podíval na YouTube a "spadla mi brada"," říká s úsměvem Dominik.

On a jeho kolegové také stojí za vyvěšením baneru, kterým česká strana odpověděla na nápis vyvěšený před pár dny na polském břehu Olzy a zněl: "Stýská se mi po tobě, Čechu.“ Českotěšíňané vyvěsili tento nápis: „I nám po tobě, Poláku".

Právě těchto tesklivých vzkazů na česko-polské hranici si všimla polská média a jak prozradil Dominik Folwarczný, už je kontaktoval i renomovaný polský novinář a nakladatel Mariusz Szczygiel.

"Umístil náš klip na svůj Instagram, počítáme, že sledovanost se ještě více zvedne," dodává mladý hudebník.

Školní kapela jede dál

Kapela Izabel vznikla v roce 2010 na českotěšínském gymnáziu, tehdy ještě pod názvem Back to Basic. Frontwomenkou kapely se stala Izabela Škutová. Ta se prezentovala v roce 2011 také v soutěží Česko hledá superstar, kde skončila před branami finále a tvořila zde i pěveckou formaci One Voice, mimo jiné třeba se jmény, jako Noah Scott Ellenwood a Celeste Buckingham.

Chuť pokračovat v hudební tvorbě přetrvala i po skončení studií a v roce 2018 přichází změna názvu skupiny, z původního Back to Basic na současnou Izabel.

Bartnicky je polský projekt, k Česku má ale velmi blízko. V čele kapely stojí houslista a zpěvák Bogdan Bartnicki, původem z Hrádku. "My sóm doma na Zaolziu," říká pak sám Bogdan Bartnicky. Kapela hraje osobitý folk-rock, vlastní tvorbu i upravené lidové písně.