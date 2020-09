Úctyhodných pětadevadesát let dnes slaví světoznámá operní pěvkyně a herečka Soňa Červená. Dáma, která v šedesátých letech emigrovala za dramatických okolností z totalitního Československa a po roce 1989 se vrátila zpět, je stále umělecky aktivní. Na jevišti ji můžeme vídat v doprovodu klavíristy Karla Košárka v unikátním recitálu, který je mimo jiné složen i z písní jejího otce, spisovatele a kabaretiéra Jiřího Červeného.

Jubilantka. Soňa Červená dnes oslaví 95 let. | Foto: Deník

„Než jsem kývla na tuto nabídku, s níž přišli pánové z pražského Divadla Ungelt, váhala jsem. Ale oni mě ukecali. No a pak jsem hned zavolala klavíristovi Karlu Košárkovi, s nímž spolupracuji při různých recitálech už mnoho let, jestli by do toho se mnou šel. Hned souhlasil,“ uvedla Soňa Červená.