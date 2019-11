Pro vystoupení, která nesou podtitul Společně a vánočně, připravili interpreti pestrý program, jímž chtějí navodit příjemnou sváteční atmosféru.

„Koncerty budou poměrně dlouhé pokud nepočítám pauzu, měly by trvat dvě a půl hodiny. Během té doby nabídneme posluchačům širokou škálu hudby od skladeb starých mistrů přes operní a muzikálové árie až po koledy (konkrétně půjde o árie z muzikálů Karla Svobody Dracula či Bídníci, hity Andrewa Lloyda Webera z Fantoma opery či oblíbené písně Ave Maria, O sole mio nebo Adagio). Některé věci zazní sólově, jiné formou duet,“ říká Marian Vojtko.

Pocta Karlu Gottovi

Nebudou ale chybět ani aktuální písně. „Marian například vybral společně s hudebním aranžérem večera a členem souboru 4TET Jiřím Škorpíkem krásnou skladbu Stokrát chválím čas. Takže máme velká očekávání, půjde jednoznačně o moc hezké večery,“ navazuje Andrea Kalivodová. „Bez písní Karla Gotta, jehož jsem velmi obdivoval a Andrea samozřejmě také, si neumím představit žádný ze svých koncertů,“ doplnil Marian Vojtko.

Na jevišti pěvce doprovodí Prague Cello Quartet, orchestr Sound & Rhythm Orchestra, členové sboru Národního divadla v Praze a již zmíněný Jiří Škorpík. „Všichni jsou to sympatické osobnosti, které mají vášeň pro hudbu. Přidanou hodnotou Jirky Škorpíka je navíc to, že dokáže vnímat. A to mám ráda, když na jevišti cítím určitou převahu ducha jako právě v jeho případě,“ sděluje Andrea Kalivodová. „V jednání byl ještě dětský sbor, ale nakonec jsme na radu odborníků i organizátorů koncertů zůstali u dospělých hostů. Děti jsou hezké, ale neuzpívají to, co k našim písním potřebujeme. Teď jen doufám, že nás ti dospělí nepřezpívají,“ vtipkuje Marian Vojtko.

Cítit radost z hudby

Oba umělci podotýkají, že účinkovat v Lucerně, potažmo ji vyprodat, je stále snem každého zpěváka a zpěvačky. „Jsme velmi pokorní. Uvědomujeme si, že abychom večery krásně zvládli, musíme se napojit jeden na druhého. Ale jsme profesionálové, takže není čeho se obávat. Hlavní je, abychom byli fit, měli energii a cítili radost z hudby. Tak to měl ostatně i vzpomínaný Karel Gott. Nepodcenil žádnou zkoušku, těšil se z každého konkrétního výkonu, ale i ze setkání s posluchači, což oni velmi oceňovali. Karel věděl, že publikum není hloupé, že rychle vycítí jakékoli momentální umělecké zakolísání či třeba jen změnu nálady,“ vypráví Andrea Kalivodová, která má do konce roku vedle Lucerny ještě další pracovní závazky.

V Národním divadle bude 28. prosince zpívat Carmen v Bizetově stejnojmenné ope- ře, čeká ji také několik samostatných koncertů, ale i těch, na nichž účinkuje s triem Opera Divas (například 4. prosince v Pražské křižovatce či 10. prosince v Berouně). „V poslední době jsem se při vystoupeních věnovala české písňové tvorbě a taky jsem měla v květnu v Národním divadle nádhernou premiéru opery Sergeje Prokofjeva Láska ke třem pomerančům. Podílel se na ní tým skvělých lidí v čele s režisérem, choreografem a světově uznávaným mimem Radimem Vizvárym. Byla to opravdu krásná práce,“ říká pěvkyně.

Tarzan a kolagen

Její kolega je na tom podobně. Za sebou má mimo jiné premiéry muzikálů Čarodějky a Tarzan s hity Phila Collinse. „V obou jsem hrál vedlejší role, protože Čarodějky jsou více o ženských rolích, v Tarzanovi je zase všechno o opicích. Já ztvárňuju starého Kerchaka, vůdce goril, což znamená, že jsem stále v podřepu, tudíž musím jíst kolagen, abych si posílil klouby. Tento rok to tedy pro mě v muzikálech nebylo o hlavních rolích jako v případě Fantoma opery, Draculy, Plesu upírů, Bídníků nebo Jekylla a Hydea. To jsou ty hlavní chlapské úlohy, v nichž můžu ukázat, co ve mně je,“ říká Marian Vojtko.

A stejně jako Andrea Kalivodová je i on součástí pochopitelně ryze mužské pěvecké formace, nazvané 4 tenoři. „Máme za sebou docela velké turné, nějak jsem nepočítal s tím, že bychom se mohli uchytit. Ale stalo se a jsem za to rád, koncertů máme víc a víc. Dá se říct, že jsme na trhu vyplnili prázdno po žánru, kterému se věnujeme. Letos jsme natáčeli klip v Tunisu k písni Mně sílu dáš, takže jsme měli i hezkou dovolenou. Co víc říct? Trošinku mi možná vadí, že jsme čtyři chlapi, na koncertech se ale umím vždycky prosadit. Jinak bych to nebyl já,“ směje se zpěvák.