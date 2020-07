Fanoušky taneční a elektronické hudby lze najít všude, jejich enormní seskupení na jedno místo lze však v České republice spatřit pouze jednou za rok. Beats for Love, festival, který se prezentuje jako největší takto laděná akce ve střední Evropě, měl zažít impozantní ročník s našlapaným programem. Krize si však nevybírá, a tak postihla i Beats for Love.

Rozhovor jsme spolu dělali těsně před vyhlášením karantény. Nikdo z nás asi nečekal, jaké následky situace bude mít o několik měsíců později. Festival Beats for Love však nic nevzdal úplně, a přestože se nemůže konat, uspořádal alespoň čtyřdenní happening pro 1000 lidí? Je už vyprodáno?

Ano, nechtěli jsme jen tak sedět a neudělat nic pro naše fanoušky, a tak jsme se rozhodli uspořádat menší happening Beats for Love: 1000 People of Love. Nakonec jsme se rozhodli pro obrovský zájem uspořádat akci ve dvou samostatných areálech a v současné chvíli už zbývá jen pár desítek vstupenek na hip hopový večer, který proběhne v prvním areálu ve čtvrtek 2. července a večer s EDM a Trance music, který proběhne v druhém areálu v neděli 5. července. Tento zájem nás rozhodně potěšil a na všechny už se moc těšíme!

Koho napadlo udělat takřka VIP akci pro omezený počet lidí? Vyplatí se to pořadatelům vůbec ekonomicky i logisticky?

Určitě to nebude žádné terno a spíše budeme rádi, když tato akce pokryje alespoň částečně výplaty členů týmu, kteří na festivalu pracují celoročně. Primárně jsme ale chtěli udělat něco pro naše fanoušky, byť to ze začátku byl i trochu riskantní krok s ohledem na situaci a náladu ve společnosti. Naštěstí se ukázalo, že naši fanoušci jsou opravdu věrní a hladoví po zábavě a za to jim moc děkujeme!

Jak bude happening probíhat? Na co se mohou šťastlivci, kteří stihli vstupenky, těšit?

V prvním areálu nás čekají 4 dny a noci a v druhém areálu 3 dny a noci plné taneční hudby a zábavy. Vystoupí přední čeští a slovenští umělci a těšit se můžeme i na zástupce z Jihoafrické Republiky či Itálie, kteří trvale žijí v Česku. Kompletní informace pak fanoušci najdou na našem facebooku a instagramu.

Pro letošní ročník festivalu, který se nakonec nekoná, se vám podařilo získat tahouny, které neznají pouze fajnšmekři okolo taneční hudby, ale i širší veřejnost – řeč je například o Arminovi van Buurenovi nebo Alanu Walkerovi. Přislíbili účast i na příští rok?

S Alanem Walkerem už máme podepsanou smlouvu na přeložený ročník a dokonce jsme ho již zveřejnili, stejně jako spoustu dalších umělců. Aktuálně zveřejňujeme každé dva dny nové jméno, které v roce 2021 nebude chybět. Co se týče Armina a některých dalších, tak u nich stále ladíme nové smlouvy a čekáme na vyřešení jejich nových tour kalendářů. Každopádně to u všech vypadá velice slibně a věříme, že se podaří přesunout všechny umělce!

Zdroj: Youtube

V jaké fázi je domlouvání se s interprety o přesunu jejich programu na příští ročník Beats for Love?

S některými už je podepsaná nová smlouva a s některými stále řešíme detaily, ale jak jsem již uvedl, vypadá to velice slibně!

Plánujete pro příští rok více novinek a dotažení věcí, na které předtím nebyl čas?

Určitě! Jako každý rok budeme chtít posunout laťku festivalu o stupeň výše a věříme, že se nám podaří dotáhnout spoustu věcí. Děláme pro to maximum!

Přemýšleli jste s týmem Beats for Love o možných vylepšeních festivalu, tak, aby přilákaly v roce 2021 případně ještě více návštěvníků?

Přemýšlíme o tom každý rok, nehledě na aktuální situaci, která letos nastala. Věříme, že festival bude skvělý nejen uměleckým obsazením, ale i doprovodným programem, či vizuální stránkou. Jako vždy si necháváme velmi záležet na produkčních věcech, aby měli fanoušci co největší komfort.

Zdroj: Archiv Kamila Rudolfa

Nedílnou součástí festivalu jsou i charitativní projekty. Byl už letos vybrán člověk, pro kterého by se vybírala určitá částka? Jak v tomto případě budete postupovat?

Letos jsme, s ohledem na situaci, která nastala, zatím nikoho nevybrali. V příštím roce ale s Beats for Charity určitě počítáme a opět podpoříme někoho, kdo to opravdu potřebuje.

Přijde festival kvůli koronavirové pandemii o nějaké dotace ze strany města, kraje či nějaké další instituce? Jak se to případně zvládne bez nich?

Věříme, že nás v tom město, kraj ani stát nenechají a v této složité době nás podpoří. Bez toho bychom to zvládali opravdu těžce. Ztráty jsou totiž s ohledem na krizi opravdu enormní.

Jak se k situaci, kdy jsou festivaly ve velkém mínusu, staví aktuálně Ministerstvo kultury ČR? Slíbilo například nějaké potenciální náhrady škody nebo alespoň částečné pokrytí ztrát? Přece jen i stát vydělává na prostředcích z daní festivalu.

Máme indicie, že by nějaká podpora ze strany Ministerstva kultury měla přijít, ale stále čekáme na konkrétní obrysy. Věříme, že se to brzy dostane na vládu a do poslanecké sněmovny.

Berete tuto roční pauzu i nějakým způsobem pozitivně? Lze na situaci nalézt i klady?

Klady se hledají opravdu složitě. Snad, že budeme mít více času na doladění určitých produkčních procesů a vyladění areálu. Poté v tom, že aktuálně musíme reagovat nesmírně pružně a operativně, protože situace se mění téměř ze dne na den.

Máte nějaký vzkaz pro fanoušky Beats for Love, kterým byste jim například rád vyjádřil poděkování nebo vzkázal cokoli jiného?

Chtěl bych jim hlavně poděkovat za neutuchající podporu! Ať už formou toho, že si koupili vstupenky na připravovaný happening, nebo za to, že si v drtivé většině nechávají vstupenky a nežádají o refundace! Pro nás je to naprosto úžasná zpráva a obrovský motor do další práce. Děkujeme moc a nezapomeneme vám to!