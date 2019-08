S jakým repertoárem jste letos vyrazil na letní koncerty?

S mojí kapelou The Leaders! máme na prázdninové festivaly připravený šedesátiminutový „nabušený“ set všech mých hitů a pro mě nějakým způsobem zásadních písní, bez kterých se nejen moji „fans“, ale ani já neobejdeme. Pro festival Hrady CZ jsem si speciálně nachystal novou pecku, kterou jsem chtěl na jednotlivých hradech odpremiérovat.

V létě střídáte koncerty akustické i rockové. Co pro vás znamená střídání těch dvou hudebních poloh?

Pro mě, ale i pro celou kapelu je to velmi výrazné oživení! Zároveň je to i způsob, jak se vyvarovat určitého rutinérství. Každá z těch poloh vyžaduje nejen jinou techniku, ale i nasazení a energii. Motivací pro unplugged koncerty pro mě byla i skutečnost, že jsem během uplynulých třiceti let natočil písně, které jsem naživo nikdy nehrál. Jedná se o skladby nehodící se pro svou subtilnost i obsah na playlist rockového setu. V akustických aranžích vynikají jejich přednosti, a i proto jsem unplugged sestavu rozšířil o další nástroje a hudebníky. Dá se říct, že ty akustické vyžadují větší soustředěnost díky sofistikovanějším aranžím. V těch rockových setech zase převažuje spontánnost a ryzí rocková pódiová energie. Miluju obě polohy!

Koncertujete s legendární BSP i „mladou“ formací The Leaders! Co čeká diváky, když se budou rozhodovat, na který váš koncert se vypravit?

Hudební seskupení BSP v loňském roce slavilo pětadvacet let od vydání prvního alba. K tomuto výročí jsme si nadělili pětadvacet koncertů po celé republice. Přistoupili jsme k těmto „výročním“ koncertům tak trochu v retro stylu a všechny pecky jsme hráli v původních aranžích včetně tria původních vokalistek. Naopak u The Leaders! se snažím o současný rockový sound a převážně i svojí autorskou hudbu.

V čem jsou pro vás výjimečné letní koncerty pod otevřenou oblohou?

Především tím, že se po dlouhém podzimu a zimě opět můžeme spolu s našimi fanoušky těšit z volného prostoru. A pokud vyjde počasí a dobrý zvuk, užíváme si neopakovatelnou atmosféru, kterou open koncerty přinášejí. Většina těch zážitků se nepopisuje snadno, to se musí zažít!

V rámci letních festivalů jste i na většině koncertů Hrady CZ, máte svůj oblíbený hrad?

Ano, mám! Jedná se o Točník. Moje mladší dcera Tereza na Točníku působila několik let ve svých studentských časech přes léto jako průvodkyně a my jsme za ní často jezdili. Točník a jeho kouzelné okolí nám učarovaly a vracím se tam každé léto na výlety. Jsem rád, že Točník jsem mohl ukázat i svým kolegům z kapely.

Skončil jste s muzikálovou rolí v Jesus Christ Superstar, opravdu vám po pětadvaceti letech Ježíš ani trochu nechybí?

Nikdy jsem netvrdil, že mi Ježíš nebude chybět. Na druhé straně jsem rád, že jsem dokázal udělat ten nelehký krok a skončil jsem v pravý čas. Chtěl jsem skončit na vrcholu a v pozici, kdy si mě a mojí životní roli budou lidé pamatovat tak, jak jsem se ji celou tu dlouhou dobu snažil ztvárňovat – tedy naplno a bez kompromisů. Nebylo to snadné rozhodnutí, ale jsem vnitřně rád, že jsem to dokázal. Vzhledem k svému věku snad i včas…

TOM FRANZKI