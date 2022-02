V uplynulém roce plném omezení měli více než dost času na skládání, a tak se rozhodli natočit nové album, které se bude jmenovat Exit 41 a bude na něm i nový singl Chvíli sám, který je zatím nejemotivnější skladbou, kterou skupina nahrála. Do této atmosféry, prakticky bez koncertů, totiž vpadla zásadní zpráva. Každá píseň z alba má svůj příběh, ale to, co bylo inspirací pro Chvíli sám, není jednoduché ani veselé téma. Píseň vznikla v době, kdy zpěvákovi kapely, Radimu Pacalovi, diagnostikovali těžké onemocnění.