Šňůru skupina podnikla s Tučného dcerou Míšou. „Pod vlivem hezkých ohlasů na koncerty se nám nechtělo naši spolupráci jen tak utnout. A tak jsme došli k závěru, že by bylo hezké nahrát Michalovy písně na desku. Její vznik posvětila vedle Míši i Michalova žena Marta a její druhá dcera Gábina,“ říká zpěvák kapely Jelen Jindra Polák.

Album nabízí jedenáct písní, podle čeho jste je vybírali?

Rozhodli jsme se, že nepůjdeme po hitech, ale po písních, které nám sedí a dokážeme je zahrát tak, abychom jim dali něco ze sebe, ale zároveň jim naší úpravou neublížili. Ukázalo se, že náš výběr pochází z Michalova nejplodnějšího období, kdy spolupracoval s textařem a skladatelem Zdeňkem Rytířem.

Spadá do něj i dosud neznámá písnička Nashville?

Ano. Právě díky vstřícnosti zpěvákovy rodiny jsme měli možnost inspirovat se jeho osobními věcmi. Byly mezi nimi diáře, do nichž si zapiso- val, jak reagovalo publikum na ten který koncert, co zažil s kolegy na cestách nebo co si kde dal k jídlu, ale i spousta kazet s demonahrávkami. Jedna z nich obsahovala nedodělanou píseň Nashville, v jejímž refrénu se zpívá: „Nashville, každý prkno toho pódia nám říká, že tu včera Johnny Cash byl“. Dostalo nás to. Říkali jsme si, že si zaslouží, aby o ní publikum vědělo. A tak jsem k existujícímu refrénu a sloce přidal vlastní text.

Jedním z artefaktů, k nimž jste se dostali, byl i obrázek tří žen Michala Tučného, který jste použili na přebal alba.

Učaroval nám hned, co jsme ho viděli viset u Marty na zdi. Jeho autorkou je její kamarádka Jarmila Čermáková, maminka herce Hynka Čermáka, který nám namluvil úvodní slovo k písni Pověste ho vejš. Při koncertech jej pouštíme ze záznamu. Posluchači to přijímají s nadšením a i nám z toho pokaždé běhá mráz po zádech.

Co vám soužití s tvorbou Michala Tučného dalo?

S kluky z kapely jsme si díky ní uvědomili, že Michal byl nenahraditelný umělec. Moc lidí ho označovalo či označuje za krále české country music, z čehož nadšený nebyl, protože neměl rád škatulkování. Stejně jako Willie Nelson, jeho velký vzor, byl rozkročený i do jiných žánrů. Svědčí o tom jeho repertoár, který má mnoho podob. Michalovy písně zná každý, kdo poslouchá rádio či je někdy zpíval s kytarou u táboráku. Rádi bychom jimi oslovili i další generace posluchačů.

Příležitost k tomu budete mít při vašem podzimním turné.

Tentokrát jej ale místo velkých hal směřujeme do menších sálů, abychom byli blíž lidem. Celkem nás čeká dvaadvacet koncertů, na nichž zazní největší „jelení“ hity i několik písní Michala Tučného. Některé zahrajeme i na letních festivalech, kam jsme opět přizvali i Míšu Tučnou.

Chystáte i něco autorského?

Průběžně děláme na nových písních určitě to není tak, že bychom se chtěli stát coverbandem Michala Tučného. Když půjde všechno dobře, příští rok bychom rádi vydali autorskou desku.