Prestižní ocenění, tři vyprodané koncerty v O2 areně i turné po největších českých halách má na kontě za desetileté působení kapela Mirai. Ve svém katalogu má tři platinové desky, k nimž nedávno přibyla novinka Tomodachi. Ta je podle členů skupiny dosud nejpestřejším a nejsvobodnějším výsledkem tvorby. V překladu z japonštiny slovo znamená kamarádi, čímž čtveřice z Frýdku-Místku vyzdvihuje vzájemné silné pouto. Nejen o tom vypráví frontman Mirai Navrátil v rozhovoru pro Deník. „Spíš než nastolování témat shrnují naše desky nějakou kapelní fázi. Název té poslední – Tomodachi - jsem zvolil proto, že s kluky hrajeme deset let a stále se cítíme jako kámoši, což nebývá u každé skupiny zvykem. Můžeme spolu trávit čas na pódiu, ale taky si pak umíme zajít na pivo. Klidně si dáme společný mejdan,“ říká Mirai.

Mirai Navrátil | Foto: Profimedia

Nějaké téma si ale na začátku tvorby nových písniček stanovíte, ne?

V případě naší aktuální desky vnímám, že jsou dvě - rekapitulace a čas. Nedávno mi bylo třicet, dokola jsou pořád nějaké kulatiny. Takže třeba hned první song Easy je o tom, že dospíváme, a druhý, Kdyby příliš času zbývalo, vyjadřuje rekapitulační úvahy o čase, o partnerských vztazích, což je téma pro lidi od patnácti let do nekonečna. Jde na to nahlížet z tisíce různých úhlů znova a znova. O tom ta deska je.

Easy je tím pádem i o osamostatňování..

Máma mě nevodí za ruku, už musím jít sám, to v textu je, pravda. I když realita je malinko jiná. Kdybyste viděla, jak vypadá můj pražský byt, asi byste se zhrozila. Vždycky jen přijedu z turné, hodím na zem tašku, za pár dní zase vypadnu pryč a vrátím se někdy v noci. Trošku mi tam chybí ženský element.

To ale ve vašem případě přece nemůže být problém.

No, dobře… Měl jsem dva dlouhé vztahy – jedenáct a pět let. Jsem v tomto směru dost konzervativní. A nějaké to divočení nepočítám. To problém není. Ale ve finále se všichni propracujeme k životní pravdě, že chceme po boku někoho, s kým budeme sdílet radosti i útrapy. Někoho, s kým budeme mít rodinu, což už půlka naší kapely má. Já se v rámci tohoto rekapitulačního období dostávám do fáze, kdy si říkám – no, možná, že už je čas. Myslím, že ženský element by mi pomohl i v udržování štábní kultury v domácnosti, protože na zemi se mi válí oblečení, boty, outfity z koncertů, focení a turné, až to přesáhne určitou mez. A pak jdu prát a žehlit. To je život Miraie v kostce. Život člověka donutí.

I rád vaříte?

Docela jo, ale opět - vznikne bordel, který pak neuklidím. Radši si jídlo objednávám nebo si ho dám v restauraci.

Zpět k desce - k písničce Easy jste s Ondřejem Kudynem natočili videoklip, který je postavený na záběrech z dětství členů vaši kapely. Pěkná myšlenka. Materiálu bylo hodně?

Bylo, i když v mém případě se stalo, že můj děda spoustu kazet z Japonska nechtěně přemazal. Něco se ztratilo a vyhodilo při stěhování, a tak je malý zázrak, že jsme našli pár pokladů. Náš bubeník Šimon Bílý to měl horší. Říkal – my jsme z chudé rodiny, u nás nikdo kameru neměl, mám jenom nějaké fotky. Ten tam těch obrázku má trošku míň než ostatní.

Zmiňovaný dědeček byl z maminčiny strany, tedy Japonec?

Ne, bylo to tak, že taťka ty záběry točil v Japonsku a pak dovezl do Česka krabici plnou kazet. Dívali jsme se na ně, v danou dobu po nás asi neměly nějakou zvláštní hodnotu, takže je děda přemazal. Bohužel, dnes by se samozřejmě hodily. Vidím tam snímky z porodnice, mámu chvilku po porodu, bylo jí tehdy šestadvacet, v podstatě to byla post puberťačka. Říkal jsem – wow, to je fakt husté… Z tohoto úhlu pohledu bych měl mít pomalu dítě v první třídě.

Umíte si to představit?

Vlastně jo, jenom čas je občas proti nám. Věřím ale, že to člověka donutí, že se to vždycky nějak zařídí.

V kombinaci s kapelním životem je to asi těžší…

Je, no. Příklad hovořící za vše: náš bubeník měl pejska, nasypal mu granule a pak na pár dní odjel. Chudák pejsek. Když pak kolega dospěl do stádia, že už je to špatně, přijeli si zvíře vyzvednout noví majitelé. A ten pejsek se za ním ani neotočil. Vběhl do kufru auta nových páníčků a už snil o šťastném životě někde jinde.

Co song 69 problémů?

Ano, je to asi nejlascivnější píseň, kterou jsme kdy hráli. Když ji slyšel můj táta, chytal se za hlavu. Ale já si myslím, že jsme tak nějak dospělí a můžeme si s texty hrát… Nic odvážnějšího jsme fakt ještě nedělali. I produkce té písně je taková nahatá, protože v ní kromě zpěvu zní v podstatě jenom klavír. Nahrávali jsme ji v Římě, bylo to nejkrásnější křídlo, na které jsem kdy v životě hrál. Další songy jsme mimochodem nahrávali v Berlíně, psal jsem je i při cestách do Kodaně a Holandska. Udělali jsme si to prostě pěkné.

Bojím se zeptat, kde jste bral k 69 problémům inspiraci.

Písničku jsme napsali paradoxně dva kluci – já s hudebním producentem a songwriterem Fiedlerskim. Tak já nevím, život… Člověk si to musí poslechnout a vyhodnotit. Nemusíme si k tomu dát pivo, všechny písničky vznikají v nějakém čase, ani se neplánovalo, že tento song napíšeme. Prostě se to děje a když už v tom člověk je, tak pojďme být trošku odvážní a zlobiví. Rozhodně nejde o reakce na konkrétní erotickou situaci z našeho života.

Za posluchači teď vyrazíte s vlastním festivalem nazvaným Mirai Summer Fest. O čem bude?

Je to celkem běžné, v Česku už podobný festival dělali či dělají Kryštof, Chinaski, Marek Ztracený… Podstata myšlenky je trávit čas s fanoušky, být jim nablízku v rámci akce, která není masová. Co se její náplně týká, každý si ji může užít po svém. Tím, jak jezdíme po republice, ochutnáváme různá jídla, v podstatě v každé díře naší republiky se dá najít něco, co je fakt skvělé. Takže jsme v rámci naší gastromapy našli podniky, které máme rádi, a ty jsme oslovili ke spolupráci na našich akcích. Řešíme i to, že v rámci každého stánku bude Mirai Food, který nabídne dobré jídlo a pití. Bude to mejdan s městským nádechem. V Praze budeme 14., 15., 16. června v Riegrových sadech.

Co vám chutná, jaké jídlo máte rád?

Hrozně rád mám rýži, ale i guláš s knedlíky. Vyrůstal jsem na obojím. Bavili jsme se o tom jednou se Zdeňkem Pohlreichem. Pořád mám ale pocit, že japonská kuchyně je svojí pestrostí, počtem nejrůznějších variant jídla i jeho pedantským zpracováním nedostižná. Vždycky, když jedu do Japonska, přiberu tam sedm kilo.