Asi není pro hudebníky většího uznání, než když musejí díky přízni fanoušků přesouvat koncerty do větších sálů. Co vám běželo hlavou, když se tahle skutečnost začala potvrzovat? Čirá radost, nebo i obavy, zda se vám vše podaří přeorganizovat?

V první řadě bychom moc chtěli poděkovat našim fanouškům za tyto krásné starosti. Samozřejmě je to především obrovská radost, že je o turné takový zájem. A tu práci s přidáváním koncertů a přesuny do větších sálů si rádi dáme.

Čekají vás čtyři koncertní zastávky, které se odehrají v rámci turné Romantický smyčce na Valentýna. Co bude jeho obsahem – fakt jen ty největší hity o lásce včetně toho, který dal šňůře název?

Ve čtyřech nádherných sálech zahrajeme naše největší hity za doprovodu smyčcového kvarteta. Ale budou to koncerty v „plné palbě“, jen okořeněné o smyčcové těleso, takže se lidi nemusejí bát, že to bude udyndané, že bychom zahráli jen pomalé, romantické balady. Zazní i písně, které jsme buď nikdy nebo dlouho na koncertech nehráli, ale smyčcová aranže jim sluší natolik, že na tomto turné nemůžou chybět. Včetně aktuálního singlu Romantický smyčce.

A když už jsme u Valentýna – nakolik tento svátek ctíte? A jak k tomu přijde 1. máj, že mu Valentýn bere pozornost?

V Česku je samozřejmě spoustu chlapů, kteří říkají, jak Valentýna neslaví a neřeší, ale nakonec jen málokterý chlap je tak odvážný, že domů přijde bez kytky. My Valentýna ctíme, ale stejně tak líbáme svoje ženy na 1. máje pod třešní. Láska by se měla slavit častěji než jedenkrát do roka.

Vaše písně na turné zazní v doprovodu smyčcového tělesa olomoucké filharmonie Ceremony String Quartet. Co to pro vás znamenalo? Museli jste písně asi opatřit jinými aranžemi, taky se všichni sehrát…

Máme výhodu, že se v našem případě nejednalo o nic tendenčního, o nic umělého. Smyčce hrají v naší tvorbě zásadní roli už od vzniku kapely. Vždyť jsme se také jako děti dali dohromady právě ve smyčcovém orchestru v šumperské „zušce“. A proto, že Radeček dnes tento orchestr diriguje, ujal se aranží písní pro turné. Snažili jsme se vše udělat citlivě, abychom zas lidi v rámci koncertu smyčci nepřesytili. Na to, jak se nám to povedlo, se mohou sami přijít podívat. Pár lístků do Prahy na Žofín a do Liberce ještě zbývá. V Olomouci a Šumperku je už vyprodáno.

Jak už jste říkali, ještě jako malí kluci jste se seznámili v orchestru. A co to pro vás bylo za zkušenost?

Nedáme na to dopustit. Kromě toho, že jsme se díky orchestru seznámili, tak jsme se tam naučili základům společného hraní, respektování ostatních spoluhráčů, přijetí nějaké role v rámci hudebního tělesa a samozřejmě také obecně jsme si tam osvojili hudební základy včetně těch teoretických, což se určitě hodí i v žánru, kterému se věnujeme nyní.

Z nového roku uplynul teprve měsíc – jaké výhledy máte do jeho zbytku? Chystáte další koncerty či desku?

Poté, co odjedeme turné Romantický smyčce, nás pomalu čeká rozjezd letošní sezony, která bude našlapaná. Čeká nás spoustu koncertů po celé České republice a nás ten zájem moc těší. Živé hraní je pro nás nejvíc. A na konci léta bychom chtěli přijít s novou písní a celým velkým projektem, který bude navazovat na úspěšný projekt Bra3 a který odkryje druhou polovinu DNA naší kapely. Máme se na co těšit!

Turné Romantický smyčce na Valentýna:

- 13. 2. Liberec, KC 101010

- 14. 2. Praha, Palác Žofín

- 15. 2. Šumperk, Kino Oko

- 16. 2. Olomouc, Reduta MFO