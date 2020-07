Poslední koncert před nucenou pauzou způsobenou koronavirem absolvovala skupina 22. února. „Po něm jsme si odbyli naplánovanou dovolenou, ale protože uhodila krize, odbyli jsme si dovolenou neplánovanou. Budou to tedy čtyři měsíce, co jsme nehráli. O to více se na show těšíme,“ říká zpěvák Queenie Michael Kluch.

Máte hraní pod širým nebem – v porovnání s klubovým prostředím – rádi?

Jednoznačně ano. Když přeje počasí, je to parádní pro nás i pro diváky. Jsme na čerstvém vzduchu, zvuk není deformován prostředím uzavřených prostor, jeviště i kapacita publika jsou větší. Máme to opravdu moc rádi a věříme, že je to na jevišti poznat.

Bylo pro vás to sociální vakuum časem pro zkoušení něčeho nového, nebo jste odpočívali?

Tak i tak. Mohli jsme si trochu odpočinout a věnovat se individuální přípravě, která je také důležitá. Přichystali jsme i pár nových věcí, které hodlá- me v Praze na Výstavišti vyzkoušet. Jsme zvědaví na reakce diváků, protože v některých případech půjde o test playlistu na naši show Queen Relived v pražské O2 areně.

Mimochodem, jak velký kus repertoáru kapely Queen máte zmáknutý?

Odhadem je to polovina původního repertoáru, tedy asi devadesát písní. Pravidelně jich hrajeme kolem čtyřiceti. Pokud chceme sáhnout po ostatních, musíme je „oprášit“. Sejdeme se ve zkušebně a hrajeme tak dlouho, dokud ty které písně zase neumíme. Není to ale tak, že bychom měli v plánu obsáhnout celý repertoár Queen. Spíš reagujeme na poptávku z publika. I Want to Break Free nebo Bohemian Rhapsody zkrátka musí zaznít na každém koncertě.

Z čeho vlastně pramení vaše vzplanutí pro kapelu Queen?

Ze začátku šlo čistě o vášeň pro muziku obecně. Potom nás na to bylo víc a začali jsme si ve zkušebně jen tak přehrávat mimo jiné i písničky Queen. Tehdy jsme s kapelou zjistili, že nás všechny bez výjimky baví, a tak jsme si řekli, že bychom to naše snažení mohli prezentovat i před obecenstvem. Stalo se, a protože jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu, rozhodli jsme se tomu věnovat naplno. Takže to, že je hudba Queen skvělá, je jedna věc, ale život nám vdechli až diváci.

Dosáhli jste velkých úspěchů. Jak jste například reagovali na to, když jste byli pozváni na oficiální narozeninovou oslavu královny Alžběty II.?

Je to pro nás jedno z největších zadostiučinění. Když jsme prostřednictvím její excelence Jan Thompsonové byli na takovou událost pozváni, měli jsme obrovskou radost. Vzpomínám si, že jsme řešili jednu pikantní záležitost: dle scénáře Queen z jejich posledního turné v roce 1986 přicházel Mercury po poslední písni na pódium v královské koruně a hermelínu.

I my takto obvykle zakončujeme naše show. V případě koncertu pro královnu nám nakázali, že musíme tento akt vynechat. Těsně před přídavkem jsme ale dostali instrukci, že se náš koncert moc líbí a že můžeme zařadit i tuto třešničku na dortu. Koruna ale zůstala v šatně, která byla někde v chodbách, takže to bylo o fous.

Máte navíc obrovskou výhodu, že se Freddiemu Mercurymu fyzicky velmi podobáte. Jak na vás reagují na ulici?

Představte si, že jsem si přes to odmlčení s diváky nechal narůst delší vlasy a vousy. Říkám si, že mě konečně nikdo nepozná. Nakrásně si přijedu do McDonaldu na drive-in a tam pán povídá: „Víte, že jste podobný Freddiemu Mercurymu?“ To jsem šel do kolen, už nevím, jak tomu utéct… Tedy ne, že bych doslova utíkal, ale v soukromí se cítím být sám sebou, byť roli Mercuryho miluji. Často přemýšlím o tom, jaká je to náhoda, že se ve mně snoubí tolik aspektů, které se pro ni hodí.

Už jste to nakousl – vaše nová show Queen Relived měla mít v pražské O2 areně premiéru v květnu, mělo jí odstartovat celosvětové turné. Jak to teď bude?

Show je přesunutá na 11. a 12. září, další přidaný koncert bude 21. prosince. Nadšeni jsme z toho nebyli. Na něco se těšíte, věnujete tomu každý den života po dobu jednoho roku a najednou vám do toho někdo, nebo spíš něco, hodí vidle. Ale zklamání už je za námi. Nakonec jsme situace využili a přípravám věnujeme ještě více prostoru. Celou show nám staví světově uznávaný designer Martin Hruška, bude velkolepá. Výpravou a efekty se vyrovnává, nebo i převyšuje většinu koncertů hvězd, které k nám přijíždějí ze zahraničí. Je to záměrné, protože jinak uchopit tak legendární kapelu, jakou jsou Queen, ani nelze. Od začátku jsme věděli, že nemůžeme v O2 pověsit pár světel pod strop.

Vše je podmíněno tomu, aby divák dostal plnohodnotný zážitek. Používáme nejmodernější technologické postupy, hollywoodské efekty na projekcích, budeme mít největší LED obrazovku, kterou v České republice kdo kdy v hale postavil, budeme létat, hořet… Velice dbáme, aby vše dramaturgicky ladilo do hudby. Pokud se všechno povede tak, jak si malujeme, bude to skvělé. Na show se přijedou podívat ti největší světoví promotéři.

Chceme jim ukázat, že i v naší malé zemi umíme dělat veliké věci. Bude to poprvé v našem žánru, kdy se uskuteční něco tak megalomanského. Mimochodem, je to jako stavět hotel. Na vše máte nákresy, bezpečnostní postupy, zabývají se tím ti největší odborníci v zemi. Od malička jsem o něčem takovém snil. Kéž bych naopak někomu splnil sen tím, že se alespoň na okamžik ocitne na koncertě Freddieho a Queen.