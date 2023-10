Z producentského hlediska tedy vše řešíte sami… Petr Hrdlička: Ano, protože vždycky, když jsme si nechali do nahrávání desky kecat nějakým externistou, stálo to za prd. Nenašli jsme producenta, který by celý materiál vzal a přetavil ho v něco, o čem bychom si řekli - ha, super, toto je ta cesta, kterou se vydáme. Tomáš Kmec: Jednou se dokonce stalo, že jsme museli předělávat, přesněji řečeno nově zmasterovat celou desku. Ale kterou, nebudeme říkat. Přidělali jsme si s tím moc práce, nervů, protože člověk, který s námi na tom albu dělal, nám na začátku říkal, že přesně ví, co chceme, co s námi má udělat, že to bude skvělé. Dopadlo to úplně obráceně. A tak jsme si řekli, že tohle už nikdy. Vše je proto od začátku do konce zcela v naší režii, děláme, jak nás to baví a jak to umíme.

Jana Chudana jste si vybrali prostřednictvím konkurzu? Petr Hrdlička: Ano, dělali jsme konkurz, ale neveřejný. Rozhodili jsme se do něj přizvat lidi kolem našeho týmu z řad osvětlovačů a zvukařů. Ptali jsme se jich, jestli o někom šikovném nevědí. Doporučili nám asi sedm kluků, které jsme vyzkoušeli. A Honza z nich vyšel nejlépe, protože i dobře zpíval. Jan Chudan: Z toho, že si mě kluci vybrali, jsem měl samozřejmě velkou radost. Ale záhy po ní přišel moment, kdy jsem si uvědomil obrovskou zodpovědnost a fakt, že mě čeká spousta práce. Chtělo to vplout do kapelního režimu, nasát, jak to celé funguje, stanovit si nějaký režim práce. Postupně, jak jsme písničky nahrávali a říkali si „jo, to je dobré“, z toho vyplynulo, že jsem celou desku i mixoval a masteroval. Ten model se nám osvědčil, bavilo nás, jak nám to hraje.

Co to pro vás znamená? Držíte spolu 25 let a najednou máte mezi sebou benjamínka… Petr Hrdlička: Pro kapelu je to svěží vítr. Honza je navíc fakt moc šikovný. Nikdo zpočátku nepředpokládal, že bude tak aktivní. Prostě zničehonic přinesl text a muziku, takže jsme začali dávat jeho nápady do kupy. Společná práce pak byla mnohem snadnější než kdy dřív, protože čím víc autorsky činných lidí, tím víc názorů na věc. Naše novinka je tak ve výsledku pestřejší a barevnější.

Jak vám tvorba v novém složení šla? Tomáš Kmec : Celý příběh začíná vydáním předchozí desky Tváře smutnejch hrdinů. Půl roku nato jsme začali dělat na novém materiálu. Dohromady to teda obnáší dva a půl roku času, mezitím se nám změnilo osazenstvo. Do kapely nastoupil Honzík Chudan, s nímž jsme nazkoušeli stávající repertoár. Zároveň se hned zapojil i do skládání, jak po hudební, tak textové stránce.

Jak už máte v názvu desky – zůstáváte sobě věrní.

Tomáš Kmec: Naprosto. Určitě se to odrazilo i v technologických postupech při samotném nahrávání. Máme rádi poctivý tvrdý zvuk, takže se natáčelo z velké části na analogové vybavení. Písničky na nové desce jsou jako vždycky o životě, o tom, co zažíváme, co cítíme, ale i o tom, co nás se*e.

Petr Hrdlička: A i když je každá z písniček trošku jiná, Škwor v nich pořád zůstal. Předáváme tím fanouškům vzkaz, že naši muziku nikdy nebudeme dělat úplně jinak. Ani by to nešlo. Je i pár skalních, kteří mají rádi naši ranou tvorbu, chtějí slyšet věci z naší nulté desky, ale my se k ní nehlásíme, protože byla fakt blbá. Už prostě nechceme.

Zdroj: Youtube

Kam se Škwor od svého vzniku za 25 let posunul? Přemýšlíte o tom?

Tomáš Kmec: K celkem pěkným písničkám, k těm nejlepším fanouškům na světě, kteří za námi pořád jezdí a kupují si desky. Na koncertech je vždycky skvělá atmosféra. Takže jsme se v podstatě posunuli k vděčným klukům, kteří si posluchačské přízně velice váží.

Petr Hrdlička: A čím jsme starší, tím jsme zodpovědnější. Ale to už tak bývá.

Lezete si občas i na nervy?

Tomáš Kmec: Lezeme, ale zase ne tak, že bychom se kvůli tomu rozpadli. Když nastane nějaký problém, umíme si to vyříkat a vyřešit ku prospěchu kapely. Držet partu je naše priorita.

Začátkem října jste odehráli dva vyprodané koncerty v pražském O2 universu, které byly věnované vašemu zmiňovanému výročí. Turné k nové desce chystáte?

Tomáš Kmec: Na jaře. Mělo by jít o největší tour Škworu, jaké jsme kdy jeli.

Rády si pohráváme s očekáváním druhým, říká sesterské bluesové duo Larkin Poe

Ještě předtím vyjedete na Slovensko, kde v listopadu odehrajete sérii šesti speciálních koncertů. Bude to pro vás co do jejich počtu premiéra?

Petr Hrdlička: Vlastně ano, Slovensko je pro nás nepolíbené. Jasně, hráli jsme tam na několika velkých festivalech, lidé nás znají, sklidili jsme od nich pozitivní ohlasy, ale nikdy jsme tam nejeli šňůru. Takže to pro nás bude zajímavá věc. Třeba se vrátíme o dvacet let zpátky ve smyslu návštěvnosti - pochybuju, že bychom všechny koncerty vyprodali. Ale třeba se pletu. Předprodeje lístků zatím vypadají slibně. Každopádně chceme slovenské posluchače přesvědčit o tom, že stojí za to, aby za námi přišli znovu. Rádi bychom na Slovensko jezdili i do budoucna, ale uvidíme, necháme se překvapit.

Dá se vysledovat, jestli a jak se mění vaše publikum?

Tomáš Kmec: Škwor měl od začátku celkem široké spektrum fanoušků. Od malých dětí až po starší dámy a pány, je to fakt průřez.

Petr Hrdlička: Nejlepší odměna je, když někdo chodí na naše koncerty dvacet let a průběžně přivádí děti nebo některé z příbuzných, kteří řeknou, že přijdou i příště. To je skvělé.

Zdroj: Youtube

Rádi se s fanoušky potkáváte po koncertech?

Jan Chudan: Snažíme se s nimi zodpovědně scházet, ale na festivalech, abychom nenarušovali chod programu, to možné není. Není na to časový prostor, když se střídá jedna kapela za druhou. Jiné to samozřejmě je, když si koncert sami řídíme.Tomáš Kmec: Nedávno jsme to řešili právě v souvislosti s koncerty v 02 universu. Na každém bylo pět tisíc lidí. Kdybychom tam dali fanouškům hodinu na setkání, stejně by vyšlo jen na úzký okruh z nich a ostatní by byli naštvaní. Nechceme to dělat jako někteří z hudebníků stylem - kupte si s námi půl hodiny a můžeme si popovídat. Nechceme na lidech tímto způsobem vydělávat, rozdělovat je, aby jedni mohli a druzí ne, protože už na ně nevyšla řada a museli odejít s prázdnou. Je to nepříjemné pro obě strany. Cesta, jak fanoušky ztratit. Pokud se ale jedná o koncerty s menší kapacitou lidí, rádi se s nimi vždycky setkáme.

Vaše energie je nakažlivá. Je to něco, co jde přirozeně z vás, nebo se k tomu musíte vybičovávat?

Petr Hrdlička: Stačí vypít deset kafí denně a je to hotové… Myslím si, že jsme spíš introvertní. Ale když vylezeme na pódium, tak umíme přepnout. Do každé písničky chceme dát všechno. Protože lidé koukají, nejsou blbí a vidí, když to jenom vodholíš. Když se my sami občas díváme na vystoupení jiných kapel, říkáme si - dobré, ale berou za to strašné prachy a nepřesvědčily nás, jestli na tom pódiu chtějí být. My se snažíme, když už tam stojíme, abychom tam odevzdali všechno, co můžeme.