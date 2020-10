Ptal jsem se, jaké by měl podmínky k našemu společnému koncertu v Praze, vyprávěl Gott o setkání s Johnem Lennonem v knižním rozhovoru s Rostislavem Sarvašem. „Říkal mi, že už má tolik peněz, že by se nikdy nemohl dopočítat, protože během takového sčítání by mu mezitím každou minutu nabíhaly tantiémy z celého světa.“

Vy jste se zbláznili?

Snový mítink se uskutečnil roku 1971 v londýnské kanceláři společnosti Apple. Vůdčí člen čerstvě rozpadlé skupiny Beatles byl už v té době za vodou jako málokdo v muzikantské branži.

„A proto se rozhodl, že do konce své kariéry bude dělat jenom dobročinnou činnost, takže abych si rozmyslel, komu by se měl výtěžek koncertu v Praze věnovat. Pochopitelně měl podmínku, aby se o tom média zmínila. Můj manažer František Spurný, nadšen touto myšlenkou, běžel na oddělení kultury ÚV a navrhl tam, že by se výtěžek měl věnovat vesničce SOS. Doslova ho hnali ze schodů dolů a volali za ním: ,Vy jste se zbláznili?! Už vidíme, jak by buržoazní tisk psal, že české chudé děti potřebují peníze od anglického pop-zpěváka.’“

Z vystoupení, které se mělo konat v Lucerně nebo „u koně“ na Václavském náměstí, tedy sešlo. A moc lidí neví, že na spadnutí byl o několik let dříve i pražský koncert Beatles. Těžko si představit, co by to znamenalo pro další vývoj tuzemské pop music, kdyby se vytoužená návštěva uskutečnila. Bohužel i o tento zážitek soudruzi Čechoslováky ochudili. Navzdory usilovným snahám koho jiného než Gottova impresária Františka Spurného.

Helikoptérou na Strahov

Ve svých pamětech Spurný uvádí: „V polovině šedesátých let jsem byl v Londýně, kde jsem cosi vyjednával pro Karla Gotta, a při té příležitosti jsem navštívil proslulé londýnské nakladatelství Beatles Apple. Jednal jsem s jejich manažerem Vic Lvisem o koncertu Beatles v Praze. Vic Lewis přizval k našemu jednání Johna Lennona a ten se rozhodl, že nám dají slevu a místo 90 tisíc liber budou požadovat jenom 60 tisíc. Vedení Pragokoncertu nebylo proti, a tak se začalo uvažovat. Jedinou možností byl Strahovský stadion, kam se vejde čtvrt milionu lidí.“

Podmínkou Beatles bylo, že je na pódium dopraví vojenská helikoptéra a pak je zase odveze, aby je dav neroztrhal na kusy. Plány zmařil generál Ludvík Svoboda, který prohlásil, že by rozvášnění diváci Strahovský stadion rozmlátili. „Marně jsme namítali, že je tam vše z betonu a není co rozbít, on to prostě zatrhl."