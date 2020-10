„Jako muzikant a zprostředkovatel všeho druhu showbyznysu cítím, jak u nás kultura zmlkla. Od smrti našeho Mistra a také výjimečného člověka to všechno ‚chcíplo’. Omlouvám se za ten výraz. Není měřítko přirovnání a částečně konkurence. V nikom není taková osobnost, dobrota a úroveň, kterou v sobě Karel měl,“ říká Petr Jirotka.

Zdroj: Deník

Domnívá se, že existují pouze napodobeniny Karla Gotta typu „Show za každou cenu“.

„Jeho (Gottův) názor na dnešní složitou dobu by zcela jistě přinesl pozitivum. To lidem naprosto schází. Je to takové to aktivní a pozitivní ovlivňování veřejnosti v dobrém slova smyslu, cílevědomosti i činu. A v tom je Karel Gott nenahraditelný,“ myslí si hudebník ze Strakonicka.

„Hluboce se skláním před jeho osobností a s uplynulým rokem si ji uvědomuji stále více. Nahradit Karla bude trvat nejméně dvě generace, takový člověk se rodí jednou za sto let. Koneckonců to jeho příznivci k závisti některých politiků potvrdili,“ uzavírá Petr Jirotka.

Zdroj: DeníkFenomén Karel Gott

Speciál Týdeníku Květy



Exkluzivní autorizovaná kronika v aktualizovaném vydání.



Unikátní fotografie, rozhovory, příběhy písní, vzpomínky nejbližších, zážitky z cest od Las Vegas po Nový Zéland i nezapomenutelné historky kamarádů.



Speciál nabízí na 150 stranách zajímavosti ze života a kariéry této výjimečné osobnosti.



V prodeji na stáncích: od 24. 9. do 10. 11. 2020