/SERIÁL DENÍKU/ Před deseti lety vycházel v Deníku seriál o Karlu Gottovi, na němž se tehdejší sedmdesátník sám podílel. U příležitosti letošního zpěvákova jubilea tento cyklus obnovujeme.

Stejně jako Beatles, i Karel Gott patří ke generaci muzikantů, kteří své první profesionální krůčky absolvovali na sklonku padesátých let, aby se do víru let šedesátých mohli vrhnout jako téměř hotové osobnosti.