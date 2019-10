„Jeho vystoupení bylo fenomenální a hrozně rádi na něj vzpomínáme. Přišlo neskutečně mnoho lidí a někteří dokonce speciálně jen na pana Karla Gotta. Bylo to úžasné a řekla bych, že i pan Gott si ho velmi užil,“ vyprávěla Andrea Zdarsová.

O tom svědčí i reakce fanoušků, kteří ho vytleskali zpět na pódium. „Vystoupení pana Karla Gotta se muselo o několik minut prodloužit, protože přidával další a další písničky. Kdyby se mu u nás nelíbilo, tak by jich určitě tolik nepřidal,“ přemítala Zdarsová.

Zlatý slavík ji oslovil nejen svým skvělým vystoupením, ale i chováním. „Mluvila jsem s ním před koncertem i po koncertu a dokonce jsem mu s panem majitelem festivalu předávala dárek. Byl to člověk s velkým srdcem. Byl strašně příjemný, ochotný a choval se jako úplně obyčejný člověk. Na něj nejde říct nic špatného, byl prostě skvělý,“ svěřila se Zdarsová.

Karel Gott vystoupil na Sázavafestu ve Světlé nad Sázavou loni poprvé. „Několik let jsme velice usilovali, aby za námi přijel a zazpíval. Když se to tehdy podařilo, byla to pro nás velká pocta a hrozně moc si toho vážíme. Dodnes na jeho vystoupení rádi vzpomínáme,“ prozradila ředitelka Sázavafestu .

I jí se Mistrova smrt dotkla. „Zpráva o jeho smrti zasáhla komplet celý festivalový tým a věřím, že i návštěvníky Sázavafestu. Ráda bych prostřednictvím Deníku vzkázala, že přejeme upřímnou soustrast celé jeho rodině a i na ně myslíme,“ dodala Zdarsová.