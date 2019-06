V roce 1971 absolvoval Karel Gott pětašedesát koncertů mimo ČSSR. Účinkoval na festivalech v Caracasu a Bělehradu, u Po-lydoru vydal společné album s populárním rakouským zpěvákem a hercem Peterem Alexanderem. Během půlroč-ního pobytu v SRN s bratry Štaidly a Felixem Slováčkem zvažoval emigraci, ale nakonec se vrátil.

Nicméně si neodpustil výlet do londýnské kanceláře společnosti Apple, kde se sešel s Johnem Lennonem. Kytaristu, zpěváka a skladatele legendární liverpoolské skupiny Beatles, která se nedlou-ho předtím rozpadla, doprovázela (jak jinak) jeho manželka Yoko Ono.

Koncert pro vesničky

„Ptal jsem se, jaké by měl podmínky k našemu společnému koncertu v Praze,“ vzpomíná interpret písně Adresát neznámý (coververze hitu Lennona a McCartneyho From Me To You) na vzácné setkání v knižním rozhovoru s Rostislavem Sar-vašem. „Říkal mi, že už má tolik peněz, že by se nikdy nemohl dopočítat, protože během takového sčítání by mu mezitím každou minutu nabíhaly tantiémy z celého světa, a proto se rozhodl, že do konce své kariéry bude dělat jenom dobročinnou činnost, takže abych si rozmyslel, komu by se měl výtěžek koncertu v Praze věnovat. Pochopitelně měl podmínku, aby se o tom média zmínila. Můj manažer František Spurný, nadšen touto myšlenkou, běžel na oddělení kultury ÚV a navrhl tam, že by se výtěžek měl vě-novat vesničce SOS. Doslova ho hnali ze schodů dolů a volali za ním: ,Vy jste se zbláznili?! Už vidíme, jak by buržoazní tisk psal, že české chudé děti potřebují peníze od anglického pop-zpěváka.‘ Z koncertu tedy sešlo a půl roku později Gusta Fučíková vesničku SOS nechala pro jistotu zrušit.“

Roku 1972 se Gott blýskl na festivalech v Bulharsku, ve Varšavě a v Kyjevě, kde hrál pro deset tisíc lidí. U Polydoru nahrál album Schätze der Vergagenheit se skladbami z oblasti vážné hudby (Čajkovskij, Verdi, Bach).

V sedmdesátém třetím vyšly v německy mluvících zemích živý záznam Gottova koncertu v Hamburku a des-ka La Canzone, na kterou „zlatý hlas z Prahy“ nazpíval v originále slavné italské písně. Rovněž byl učiněn pokus oslovit americké publikum to když firma Apon v USA vydala LP Karel Gott With Love From Prague.

V režii Jána Roháče vznikla první část desetidílného televizního cyklu Zpívá Karel Gott, natáčeného živě v divadle ve Slaném. Ve filmové pohádce Tři oříšky pro Popelku zazněla Gottem nazpívaná skladba Karla Svobody a Ladislava Štaidla Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?

Osobně si zlatý slavík zahrál ve snímku Pavla Hobla 30 panen a Pythagoras. Rok 1973 je rokem narození první dcery Karla Gotta, Dominiky, ale také rokem, kdy při autohavárii zemřel Gottův textař a přítel Jiří Štaidl.

Jeník Gott a kecal Matuška

V roce 1974 se „božský Kája“ setkal na společném koncertě v pražské Sportovní hale s José Felicianem, nevidomým portorickým kytaristou, zpěvákem a skladatelem. Britský hudební magazín Music Week ho jmenoval českou hvězdou roku (polskou se stal Czesław Niemen a švédskou zase ABBA).

V kinech měl premiéru muzikál Ladislava Rychmana Hvězda padá vzhůru, v němž hrál Gott hlavní roli zpívajícího malíře pokojů Švandy. A v silvestrovském programu Československé televize se objevil Jeníkův a Kecalův duet z Prodané nevěsty v podání Karla Gotta a Waldemara Matušky.

Další díl seriálu přineseme v pondělí 1. července.