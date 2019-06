Posledním představením divadla Semafor, ve kterém Karel Gott účinkoval, byl jeho společný recitál s Evou Pilarovou z roku 1965. Zde také poprvé uvedl písničku Isabella, k níž si sám složil hudbu.

Stále známější zpěvák se ještě stačil představit Louisi Armstrongovi při noční semaforské jam session, na kterou Satchmo zavítal po jednom ze svých slavných koncertů v Lucerně. A pak už se Gott s bratry Štaidly pustil do zakládání nového hudebního divadla.

Let na měsíc

„Pojmenovali jsme ho Apollo, podle vesmírného projektu letu člověka na Měsíc,“ vzpomíná Karel Gott na vznik scény, která záhy začala úspěšně konkurovat hitům Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.

V Apollu se sešel kvalitní pěvecký soubor (Karel Hála, Yvonne Přenosilová, Petr Spálený) se spolehlivou kapelou pod vedením kytaristy Ladislava Štaidla. Gott (a nejen on) si z tohoto období odnesl řadu významných hitů, které vynikaly nad průměr zejména díky zručným textům Jiřího Štaidla. Bum, bum, bum, Zloděj dobytka, Ptačí nářečí…

Spousta písniček z Apolla rychle zlidověla. V roce 1966 Karel Gott zvítězil na Bratislavské lyře se skladbou Mám rozprávkový dom, která podnítila Karla Kryla k hořké parodii (Gulášová polífka). V téže době vyšla první Gottova deska v angličtině: The Golden Voice Of Prague.

Big in Vegas

S kapelou divadla Apollo se Karel Gott podíval na výstavu Expo ’67 v kanadském Montrealu. Na světovém veletrhu gramofirem a hudebních vydavatelství MIDEM v Cannes se stal diváckou senzací. Měření hlasitosti potlesku ukázalo, že se návštěvníkům líbil jen o málo méně než Tom Jones.

Zvrat v jeho kariéře však přišel až s nabídkou z Las Vegas. Během sedmiměsíčního angažmá v lasvegaském hotelu New Frontier se stihl podívat do New Yorku i do Los Angeles. Prošel si ateliéry v Hollywoodu, setkal se s Frankem Sinatrou, Sammym Davisem Jr. nebo Dukem Ellingtonem.

„Mnoho z vás, Vegasanů, slyšelo a vidělo už všechny možné myslitelné druhy zpěváků. Přesto však Karel Gott, hvězda objevená v hotelu Frontier, sahá vysoko v oblasti všech známých typů,“ napsal tehdy deník Las Vegas Sun.

V televizi s Bécaudem

„Z Las Vegas jsem přijel tak rozezpívaný, roztančený a roztočený, že jsem se setrvačností nemohl v Praze dlouho vzpamatovat,“ svěřil se Gott po letech. Tisk v západním Německu, na jehož trh začal „zlatý hlas z Prahy“ rychle pronikat, ho překřtil na Sinatru Východu. Firma Polydor s ním uzavřela exkluzivní smlouvu, francouzský šansoniér Gilbert Bécaud si ho pozval do svého televizního pořadu, vysílaného z německého Saarbrückenu.

O Gottově popularitě v německy mluvících zemích svědčí i fakt, že už roku 1968 reprezentoval Rakousko na Velké ceně Eurovize v londýnské síni Royal Albert Hall. Doma zahájil tradici samostatných koncertů v pražské Lucerně a z pěvecké soutěže v Riu de Janeiru se vrátil jako devátý. Písničkou, s jejíž pomocí tam rozpohyboval nejednu brazilskou tanečnici, byla Lady Carneval.

V roce 1969 mu vyšla u Supraphonu deska Poslouchejte! Karel Gott zpívá Lásku bláznivou a další hity… Pro Polydor natočil za doprovodu Pražských madrigalistů v Týnském chrámu vánoční album Weihnachten in der goldenen Stadt. V západoněmecké televizi se setkal s britskou popovou hvězdou Cliffem Richardem a ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti zpíval jako trubadúr na hostině Jana Lucemburského.

V následujícím roce byl čtvrtý na festivalu Olympiáda písní v řeckých Aténách, jako první popový zpěvák účinkoval v Majakovského sále v Moskvě a také se definitivně prosadil na německém trhu.

Když ale díky této své pozici přemluvil firmu Polydor k vydání alba Stars meines Lebens, na němž se podíleli rockoví hudebníci a soulový sbor z Londýna, u německých fanoušků se nesetkal s velkým pochopením. Pokus o částečnou změnu image se tedy nezdařil.