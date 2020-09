„V tuzemském vydavatelském hudebním oboru patří Karlu Gottovi navždy zcela mimořádné postavení. Zájem o jeho nahrávky stále trvá, což dosvědčují i čísla dvou prodaných kompletů, které vyšly k jeho osmdesátinám (oslavil je loni 14. července). Po celý rok se drží na špičce žebříčku nejprodávanějších alb,“ sděluje zástupce vydavatelství Supraphon Vladan Drvota.

Zdroj: DeníkKonkrétně kompletu s názvem 80/80 Největší hity 1964–2019, který vyšel na 4CD, se prodalo padesát tisíc kusů, což Supraphon považuje za obrovský úspěch. Další unikátní kolekci zahrnující na 15 CD tři stovky písní z let 1962-2019 si koupilo čtrnáct tisíc fanoušků.I tento údaj je podle Drvoty úctyhodný – zvláště v současné době, kdy se desky či CD obecně méně kupují.4

Ani na jednom z obou titulů nechybí Gottův poslední velký hit Srdce nehasnou, který pro něj a jeho dceru Charlotte Ellu složil Richard Krajčo. „Řekněme si upřímně, že bez přízně publika by to nešlo. Vlastně všechno, čemu se celoživotně věnuji, dělám pro své posluchače a diváky. Kdybych z jejich strany doslova fyzicky necítil – a to více než pětapadesát let – příznivou odezvu, nemohl bych svou práci už dávno dělat. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl zpívat a nahrávat desky do osmdesáti let,“ pravil Karel Gott u příležitosti vydání obou narozeninových kompletů.

Soundtrack s výpravným bookletem

Nyní se Supraphon chystá uvést na trh soundtrack s výpravným bookletem k dokumentárnímu snímku Karel, který natočila o největší české pěvecké legendě režisérka Olga Malířová Špátová. Na hudebních pultech se objeví souběžně s filmovou premiérou, tedy 15. října. Posluchači si jej budou moci pořídit na 2CD, k mání bude ale samozřejmě i digitálně.

„Nahrávky Karla Gotta patří do zlatého fondu našeho vydavatelství, kde na spolupráci s ním stále vděčně vzpomínáme, neboť to byl nejen úžasný zpěvák, ale i skvělý člověk a velký profesionál. Vždy, když jsme ho u nás mohli přivítat, s ním byla i velká zábava, měl okouzlující smysl pro humor,“ doplňuje Vladan Drvota.

