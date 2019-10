Česká pěvecká hvězda, která je nazývána Sinatra Východu, není žádný běžný zpěvák pop music. Mnozí věří, že má předpoklady k tomu, aby se stal druhým Mariem Lanzou. Má školený tenor neuvěřitelné síly a krásy.

Tak se rozplýval časopis Bravo v roce 1967, kdy Karel Gott dobyl americké hnízdo neřesti Las Vegas. Během sedmiměsíčního angažmá v hotelu New Frontier se stihl podívat do New Yorku i do Los Angeles. Navštívil ateliéry v Hollywoodu, setkal se s Frankem Sinatrou i Dukem Ellingtonem. Hrál v kostky s Tonym Bennettem, skamarádil se s herečkou Shirley MacLaineovou a zašel si na koncert skupiny Animals.

Pozvání do Olympie

Už předtím ale Gott proharcoval pěkný kus světa. První velké turné po Rusku, Gruzii, Arménii a Ázerbájdžánu absolvoval v roce 1962.

V pětašedesátém se pokusil dobýt západní trh s anglicky zpívanou deskou The Golden Voice Of Prague, ale místo toho zaujal německé producenty. Tím začala jeho druhá kariéra v německy mluvících zemích, kde dodnes prodal přes 23 milionů desek. Málo se ovšem ví o jeho úspěších ve Francii, kde si získal respekt těch největších šansoniérů. Gilbert Bécaud ho pozval do svého pořadu, Charles Aznavour mu dal nabídku na společné vystoupení v pařížské Olympii. Jenže se psal rok 1969 a se sovětskou invazí do Československa spadlo mnoho podobných plánů pod stůl.

„V Hamburku natočil německy zpívanou desku a kdo ji slyšel, ten se ptá, co bude znamenat tento brilantní hlas na světovém písňovém trhu. Není žádných pochyb: Karel Gott je již dnes nejsenzačnějším objevem roku 1967,“ hlásal list Kölnische Rundschau v době, kdy se zpěvák teprve vpisoval do paměti západoněmeckých diváků.

Stal se však i senzací na festivalu v Riu či ve Varšavě. Zdálo se, že jeho všeobjímajícímu talentu nestojí nic v cestě. Český pop měl takových jmen málo: Matuška, Hegerová, Kubišová. Jak Matuška, tak Gott zabodovali v americkém Nashvillu, kde bonviván Walda okouzlil otce bluegrassu Billa Monroea, a jeho rival zase navázal kontakt s věhlasným vokálním souborem The Jordanaires. Střihl si s ním pár písniček a cítil se jako král rock’n’rollu Elvis Presley, se kterým The Jordanaires natočili jeho největší hity. Dalším zářezem na pažbě bylo pro Gotta setkání s Johnem Lennonem a Yoko Ono. Domlouvali si, že by John přijel do Prahy. Krásná představa.