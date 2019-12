Karel Hašler. Statečný písničkář, kterého neumlčeli ani za ostnatým drátem

Na všestranného umělce, který prožil pozoruhodný život, žel s tragickým koncem, nezapomínáme. Především zásluhou populárních písniček, z nichž mnohé zlidověly, aniž třeba posluchači tuší, že jejich autorem je Karel Hašler. Jak upozornil časopis TV Mini, poslední říjnový den jsme si připomněli sto čtyřicet let od jeho narození. A právě 22. prosince to je 78 let od jeho smrti.

Karel Hašler | Foto: archiv