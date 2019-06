Dnes by oslavil sedmdesáté narozeniny Karel Zich. Oblíbený zpěvák se však stáří nedožil. Zemřel před 15 lety na infarkt, který utrpěl při potápění na Korsice.

Karlíček byl kvítko z čertovy zahrádky, vypráví o Karlu Zichovi jeho sestra, paní profesorka Marie Bořek-Dohalská. „Chodil v takovém ošoupaném zimníčku, nenápadný, ale byl u všeho, co se semlelo. Jednou například maminka slyšela ze školy naproti hlášení: ,Žádáme důrazně rodiče, aby nedovolovali dětem nosit do školy zbraně.‘ Máma se pokřižovala, no těbůh – kluci a já jsme totiž dostali k Vánocům vzduchovku! Měla přijít do školy a hlavně se zastavit na policejní stanici, protože Kulíšek (tak se Karlovi říkalo) si vzal vzduchovku do školy, i s těmi kovovými špuntíky, které sice nemohly nikoho zranit, jenže jeho nenapadlo nic lepšího než střílet po pomocnici Veřejné bezpečnosti.“