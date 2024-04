Říkali mu slovenský Tom Jones, měl raketový nástup a stejně rychlý pád. Svou hvězdu utopil Karol Duchoň v alkoholu v pouhých 35 letech. Teď se jeho fenomén i normalizační hity ze 70. a 80. let vracejí. A nejen do rádií. Vzniklo o něm divadelní představení a chystá se film.

Karol Duchoň, talentovaný zpěvák, jehož sláva zářila krátce. | Foto: Profimedia

Přečtěte si, jakým způsobem se československé hudební hvězdy 80. let dostaly na vrchol. Někdy měly cestu trnitou.

Písně Uber pary, V dolinách, Elena nebo Mám ľudí rád si nejspíš dnes vybaví jen pamětníci. Stejně jako mírně naducanou tvář a smyslné rty jejich interpreta Karola Duchoně. Hity, v nichž chtěl „objímat krásu krás“ a „hledat ten svůj pól“, zněly na přelomu 70. a 80. let z rozhlasových vln, televizních obrazovek, byly slyšet na zábavách.

Nečekaný comeback

Zdálo by se, že jejich kouzlo, typické pro řadu podobných odrhovaček, dávno vyprchalo. Na slovenské scéně je ale už nějaký čas objevují i mladí. Jeho skladby Šiel šiel a Mám ťa rád mají na YouTube miliony zhlédnutí. A nejen na Slovensku. Bratislavský DJ a úspěšný producent Mark Voss sklízí ohlas s Duchoněm i v Česku - díky tanečnímu remaku V dolinách, přehrávanému v působivé retro obrazovce.

„Zpěvákova hvězda vyprchala v 80. letech, po jeho předčasné smrti ještě víc. A najednou před pár lety přišel comeback jeho písní. Nejen u pamětníků, ale pouští si ho i mladí lidé na večírcích, je slyšet na různých párty. Stal z něj nový fenomén,“ potvrzuje i režisér seriálu Devadesátky Peter Bebjak, který o Duchoňovi chystá film.

Není zdaleka jediný, koho zpěvákův fenomén dráždí. Před pár lety představili své originální divadelní pásmo také režisér Jiří Havelka a dramaturg a hudebník Róbert Mankovecký. Nastudovali ho se souborem Slovenského komorního divadla v Martině a pojmenovali podle jedné z Duchoňových písní Zem pamätá. A dlužno říct, že život i kariéru slovenského „Jonese“ trefili perfektně. V podání Tomáše Gregy běží „zpěvák“ po celou dobu představení s mikrofonem na běžeckém pásu jako o život – podobně jako zpíval a žil skutečný Karol Duchoň.

Kluk z Galanty

K hudbě tíhl obyčejný kluk z Galanty odmalička. Hrál na harmoniku, později přidal kytaru. Hudební geny podědil po matce, původem z Jugoslávie, která svého jediného potomka v hudebních výbojích výrazně podporovala. On zase v dospělosti rád do její rodné země jezdil – za sladkým. „Otec miloval sladké. Když jsme jeli do bývalé Jugoslávie, odkud byla jeho maminka, měli jsme tam oblíbenou cukrárnu. Tam jsme se pokaždé museli zastavit na oblíbený zákusek,“ vzpomínala jeho dcera Dada před rokem pro aktuality.sk.

V osmnácti založil kapelu Cool Boys, s níž hrál a zpíval na takzvaných nedělních „čajích“. Když přišla nabídka od Jaroslava Mikuly, aby jezdil s jeho orchestrem v zahraničí, tajně s ním za zády rodičů - kteří byli právě na dovolené - odjel. Tak odstartovala jeho úspěšná kariéra. Za slovenskými hranicemi prošel tvrdou, ale užitečnou školou barového zpívání, našel svůj styl a publikum.

Uber pary

Po návratu v roce 1969 natočil svůj první velký hit - slovenskou verzi známého hitu Sugar sugar, které dal textař Alexander Karšay titul Nálady, nakonec se ale vžila pod názvem Uber pary. Když s ní Duchoň vystoupil v Malé televizní hitparádě, vystřelilo ho to na posluchačské výsluní.

Přišly první singly, koncerty, další televizní vystoupení. Nazpíval duety se známými zpěváky Dušanem Grúněm, Marcelou Laiferovou či Janou Kocianovou. Jeho sametový hlas nabízel různé alternativy, byl žánrově rozmanitý, mohl zpívat sólo, v duetu i s velkým big bandem. Stal se idolem popové scény, bohémem, který vyprodával koncertní sály a rozdával autogramy.

Na pódium Bratislavské lyry vstoupil poprvé v roce 1970 s písní Kto má ťa rád, k níž napsal text Milan Lasica a hudbu složil Pavol Zelenay. O tři roky později tu slavil úspěch s Evou Kostolányiovou, se kterou nazpíval skladbu Chvála humoru, za niž vyhráli stříbrnou Lyru. O další rok později si přišel rovnou pro zlatou – s písní Zem pamätá.

Jeho sláva pokračovala i za hranicemi – zpíval na festivalu v japonském Tokiu, v Německu nahrál své první album pro společnost RCA, které sklidilo pochvalné recenze, jezdil na šňůry po Švýcarsku, Německu, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Kubě či Francii. V 80. letech spolupracoval s orchestrem VV-Systém Vlada Valoviče nebo se skupinou Za-ja-ce. Chtěl za každou cenu zpívat a tomu podřídil vše. Včetně loajality komunistickému režimu - jeho podpis figuruje mezi stovkami dalších pod Antichartou, oním neblahým dokumentem, který podepisovaly osobnosti kultury v lednu 1977 v Národním divadle.

Sláva jako břemeno

Slávu, která přišla rychle a na kterou nebyl připravený, však neustál. Podobně jako Iveta Bartošová byl showbyznysem spíše smýkán, než aby ho měl pevně pod kontrolou. Když se objevily první potíže s alkoholem, byl to začátek konce. Od druhé půlky 80. let jeho záře zvolna bledla.

Nenašel manažera, ani jinou cestu, jakou by svou kariéru posunul dál. Přišla umělecká stagnace, tvůrčí i soukromá krize. Manželství s Elenou Šurákovou nevydrželo, zůstala z něj jen dcera Danka. Druhým pokusem o klidnější osobní život mělo být manželství s hudební režisérkou Alenou Čermákovou, kterou si vzal roku 1985. To už ale bylo jeho tělo příliš vyčerpané. O osm měsíců později Karol Duchoň zemřel – na cirhózu jater. Fanoušci byli v šoku. Bylo mu pouhých pětatřicet let.

Na jednu tělesnou schránku bylo toho hektického života i pití zjevně trochu moc. A dost možná i jeho časté výbušnosti. Tu ostatně potvrzuje i dcera Dada. „Otec byl zábavný. Ale uměl i pěkně bouchnout. Neměl totiž trpělivost. Vzpomínám si, že když jsem byla v první třídě na základní škole, učil se se mnou u takového skleněného stolu. Jednou jsem něco nevěděla, on se hrozně dopálil a bouchl do něj a celý ho rozbil,“ vzpomíná.

