Michala Hrůzu zjevně přitahují protipóly dokladem toho jsou už jeho dřívější desky Noc (2012) a Den (2014). Na novince, kde opět dokazuje, že umí napsat hitovou melodii, se zpěvák k oběma aspektům modifikovaným na světlo a tmu vrací.

„Někdy jsme obklopeni chmurnou tmou, a proto je občas dobré rozbít ji světlem. Světlo je pozitivnější než tma,“ říká.

Je tedy album návodem, jak se těch chmur zbavit?

Myslím, že by posluchačům opravdu mohlo ukázat, že z každého problému existuje cesta ven. Že jakákoli nesnáz, s níž se v životě potýkáme, má řešení.

Jen nevím, zda bych použil přímo slovo „návod“. Spíš řekněme, že z mé strany jde o připomenutí toho, že světlo prostě existuje. A že díky němu bude zase lépe.

Tento koncept dozrál až během příprav desky, nebo jste ho měl vymyšlený předem?

Existuje jakési moje vnitřní podobenství, že pták nemá strach, co bude jíst pozítří. Prostě každé ráno vyletí z hnízda a zobne si nějakou žížalu. Takže jsem věřil, že se koncept alba dostaví sám, což se i stalo. Ale samozřejmě jsem měl díky svým zážitkům z poslední doby určitou inspiraci.

Když teď přečtu názvy písniček tak, jak jdou na desce za sebou a jak jsem si je ještě slovně propojil do příběhu, tvoří vlastně jakési poselství: Mezi námi (je) Most přes nikdy Světlo do tmy (které) Nikdo nikdy nepochopí Hledám tě Teď a tady, Nad světem (nechci) Odplout (mé) Srdce osamělé (chce) Propojení… Myslím, že něco takového se předem naplánovat nedá.

Takže zásah vyšší moci?

Možná… Zajímavé je, že se při skladbě jednotlivých písní prokombinoval duchovní svět s tím materiálním, což je dokladem, že se obě tyto sféry navzájem potřebují. Stalo se totiž, že umělecký ředitel vydavatelství Universal, pod jehož křídly jsem už skoro dvacet let, řekl: „Pořadí písniček je vcelku dobré, až na to, že singl Světlo do tmy, ke kterému je navíc videoklip, nemůžeš mít až na šestém místě. Dej ho víc dopředu.“

Odpověděl jsem, že ale potřebuju, aby první písnička zůstala jako první, a stejně tak nechci hnout s tou druhou. A tak ten singl skončil jako třetí v řadě. Právě díky zásahu materiálna vzniklo sdělení, o kterém jsem mluvil.

Šla vám práce na písničkách dobře?

Vlastně ani ne. Řekněme (ač to teď ode mne jako od muže zní divně), že si prošly porodními bolestmi. Ale krásnými. Využil jsem tentokrát i potenciálu svých spoluhráčů, kdy basák přinesl dvě melodie, bubeník taky, dokonce se na jednom textu podílel s Viktorií Horákovou. Na albu je pět písniček, k nimž složili hudbu mí spoluhráči, a pět je mých. Texty jsou až na zmiňovanou výjimku také moje.

Album vám produkoval Lukáš Chromek. Jak byste zhodnotil jeho vklad?

Lukáš, který je ve svém oboru velký profík a spolupracuje například s Ewou Farnou, kterou po interpretační stránce obdivuju, vtiskl mým písničkám nový, svěží zvuk. A ten mě posunul do dalších hudebních rovin. Je ale pravda, že v našem případě na sebe narazila dvě ega. Měl jsem pocit, že nemůžu ustupovat úplně ve všem, co navrhuje, takže nám chvíli trvalo, než jsme našli jakýsi tvůrčí průnik.

Ale právě díky tomu je deska taková, jaká je. Pevně věřím, že kromě singlu Světlo do tmy, který jsem produkoval sám s Jirkou Janouchem, může zazářit každá z těch devíti písní, pod nimiž je Lukáš podepsaný. Připodobnil bych to k Vodě živé, kterou jsem napsal pro Anetu Langerovou. Taky to nebyla první písnička z její první desky, která se dostala ven. Všechno mělo svůj vývoj a „Voda“ k posluchačům pronikla až za rok.

V době přípravy nového alba jste absolvovali dva koncerty v Americe. Jak k tomu došlo?

To je pravda. Zatímco producent dokončoval mastering alba na dálku, takže jsme byli v očekávání, jaký bude výsledek, odjeli jsme do Ameriky na pozvání Českého centra. První koncert jsme odehráli v Bohemian National Hall v New Yorku, kam dorazilo přes 300 lidí, a ten druhý v zaplněném sále budovy Vel-vyslanectví České republiky ve Washingtonu. V obou měs-tech cítíte svobodu lidí, kteří tam žijí.

A vy jim zahrajete české písně, které alespoň v angličtině uvádíte. Z klasického koncertu se tak trochu stalo i divadelní představení. V předsálí u zdi s fotografiemi Václava Havla či Miloše Formana jsem pak pocítil hrdost, že jsem Čech. K našemu překvapení jsme dostali další nabídky, takže je možné, že se do Ameriky vrátíme.

V dubnu jste chtěli vyrazit na turné. To se ale kvůli situaci s koronavirem odkládá. Jak by mělo vypadat?

Plánujeme pět koncertů, na kterých zazní několik písniček z nového alba, ale zahrajeme samozřejmě i ty starší, které lidé znají a chtějí je slyšet.