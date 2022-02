„Snažím se vždy brát na všem to pozitivní, a tak to bylo a je i v případě pandemie covidu. Více jsem se věnovala rodině, hlavně dětem, více jsem se sžila s přírodou, poznala řadu krásných míst ve svém okolí, pracovala jsem i na nových projektech, které teď postupně realizujeme. Samozřejmě byl i čas dál pracovat na sobě, jak po tělesné, tak duševní a profesní stránce.

Také jsme si zkusili během tohoto období online koncerty, naposledy nedávno streamovaný koncert s Filharmonií Hradec Králové, Českým pěveckým sborem Boni Pueri pod taktovkou dirigenta Marka Štilce. Jsou to vše skvělé zkušenosti,“ říká Andrea Tögel Kalivodová.

Během zimy jste jezdila po vlastech českých a zpívala třeba v kostelech pro publikum do stovky lidí. Jak jste přišla na tuhle myšlenku?

Velkých sálů jsem si užila hodně v minulých letech, a když byl problém koncertovat ve větších zařízeních, řekla jsem si, že je ideální čas dostat se blíž k posluchačům, dělat komornější věci i si s nimi během vystoupení povídat, a tak jsme obratem na tom začali s mojí produkcí pracovat.

Teď v tom pokračujete při turné komorních koncertů nazvaném Carmen a jiné lásky. Můžete o něm prozradit více?

Turné komorních koncertů Carmen a jiné lásky děláme s uměleckou agenturou Andante Ivy Klusalové a se skvělou klavíristkou Laďkou Kaspříkovou a já z něj mám velkou radost. Během večera zazní vybrané krásné árie a písně o lásce ve všech jejích podobách. Najdeme tam partnerskou lásku, lásku k bližnímu, lásku k vlasti, přírodě a tak dále. Je to krásné a věčné téma napříč generacemi. Bez lásky se žít úplně nedá… Čekají nás na turné koncerty například ve Znojmě, Jihlavě, Poličce, Rumburku a chystají se další. Se zmíněnou agenturou pracujeme i na dalším projektu pro období adventu a Vánoc s názvem Na křídlech andělů.

Vyhovují vám více komorní koncerty, nebo máte radši velké sály a nabitá hlediště?

Obojí má své kouzlo. Když stojíte na velkém jevišti Národního divadla, či Státní opery a koukáte do obrovského plného sálu, tají se vám dech. Cítíte nesmírnou pokoru, svátek, nejvyšší ocenění své dlouholeté práce. Když jste v malém sále, máte zase o hodně blíž k posluchačům, jsou na dosah, vidíte každou reakci v prvních řadách, každý pohled, vidíte, zda je koncert baví, jak ho prožívají a já ho tak intenzivněji prožívám s nimi. Každý sál má své osobité kouzlo a svoji historii. Všude jsou ale natěšení diváci a já je nikde nechci zklamat.

V repertoáru máte desítky nastudovaných árií a písní. To vyžaduje také dobrou paměť. Znamená to, že když si jakoukoliv z nich vyberu, jste schopná mi ji hned zazpívat?

Já myslím, že ano. Samozřejmě některé nejoblíbenější zaznívají častěji, některé méně, ale jsem ráda, že mám široký repertoár a mohu tak oslovit i širší publikum…

Trénujete paměť i jinak, než v rámci své práce?

Určitě ano. Vedu oddělení klasického zpěvu na Mezinárodní konzervatoři Praha, takže jako pedagog si také trénuji paměť. Náš starší syn Adriánek už chodí do školy, a tak mě čeká také oživit paměť v jednotlivých předmětech a stačit mu v učení.

Vystupovala jste v řadě našich i zahraničních divadlech a koncertních sálech. Ve kterém z nich zpíváte obzvlášť ráda a proč?

Samozřejmě že nejvíc si užívám každého představení v Národním divadle a ve Státní opeře Praha. Tudy prošly mnohé předchozí generace úžasných českých umělců, které psaly dějiny našeho národa, a to nejen v oblasti kultury. Jsem na to hrdá, že mám tu důvěru být sólistkou ND a vystupovat na těchto úžasných scénách.

Na co se těšíte?

Na jaro, na sluníčko… Samozřejmě hlavně na svoji práci, na všechny koncerty, na turné „Carmen a jiné lásky“, na nový projekt pro děti a mládež všech tipů škol a zařízení, na zajímavá setkání v projektu, který děláme se skvělým fotografem a člověkem Jadranem Šetlíkem nazvaném „Osobnosti naší vlasti – odkaz budoucím generacím“, na další zcela netradiční spolupráci s umělci jiných žánrů. Na natáčení nových klipů, na focení nové kolekce kamarádky návrhářky Martiny Pipkové Loudové, se kterou už dlouho spolupracuji a ráda nosím její šaty a doplňky. Je toho hodně a mám z toho upřímnou radost.