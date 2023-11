Filmoví fanoušci z něj šílí. Teď si hvězdu filmů Matrix užijí i na hudebním pódiu. Herec Keanu Reeves se v červnu chystá na festival Rock for People, kde to rozbalí s kapelou Dogstar. Pořadatelé akce to ohlásili ve středu.

Keanu Reeves | Foto: Profimedia

Z Hollywoodu do srdce Evropy. Tam má namířeno herec Keanu Reeves, který se proslavil jako Neo v černém plášti z trilogie Matrix, ale také jako nájemný zabiják John Wick a neohrožený vymítač Constantine. V červnu příštího roku se s kapelou Dogstar představí i jako rocker. Bude hostem festivalu Rock for People v hradeckém Parku 360.

Bruce Springsteen míří do Prahy. Slibuje největší show ve střední Evropě

Kromě výjimečných hereckých schopností je totiž Reeves také skvělým muzikantem a hráčem na basovou kytaru. Fanoušci se mohou těšit na jedinečnou show jeho rockové kapely, která doplní již oznámené hvězdy v lineupu Rock for People 2024 v čele s Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Pendulum, Corey Taylorem či Parkway Drive.

„Vystoupení kapely Dogstar s hvězdným Keanu Reevesem s baskytarou je pro mě splněný sen. Skupinu jsme se snažili pozvat už v devadesátých letech, ale tehdy se nám to nepodařilo a pak na dlouhých téměř 20 let nebyla aktivní. O to větší je naše radost, že se to podařilo. Věřím, že jejich účast bude nezapomenutelným zážitkem jak pro hudební, tak filmové fanoušky," okomentoval hercovo vystoupení ředitel festivalu Michal Thomes.

Keanu Reeves se na Rock for People představí jako kytarista.Zdroj: se svolením Rock for People

Matrix, hokej i rock

Keanu Reeves začínal kariéru v půli 80. let, debutoval ve filmu Youngblood o hokejistovi s jemnou duší, který mu přinesl vzpomínky na školní období, kdy byl úspěšným brankářem. Objevil se ve filmech Mé soukromé Idaho, Bod zlomu nebo Malý Buddha, hrál často v akčních dramatech. Popularitu i peníze mu přinesla série Nebezpečná rychlost, pozornost diváků i kritiky si ale vysloužil až kultovním filmem Ďáblův advokát, kde potkal s Al Pacinem.

Sam Smith v Česku. Colours of Ostrava hlásí první hvězdy 2024

V roce 1999 pak přišel zlom - nabídka na roli obávaného hackera Nea ve filmu Matrix, který ho vynesl na pomyslný Olymp Hollywoodu. Trilogie režisérů Wachovských ho držela v centru diváckého i producentského zájmu několik let, naposled se v černém kabátu Nea objevil před dvěma lety ve filmu The Matrix Resurrections.

Reeves je také velkým filantropem v oblasti klimatické změny a lidských práv, angažuje se ve své nadaci podporující výzkum léčby rakoviny nebo dárcovství peněz do dětských nemocnic.

Zdroj: Youtube

Jeho velkým koníčkem zůstal hokej, občas si i zahraje, druhou velkou vášní je ale rock, respektive basová kytara. Když se v roce 1991 potkal s bubeníkem Robem Mailhousem (se znakem detroitského hokejového klubu na svetru), velmi si rozuměli, a tak vznikl základ jeho dnešní kapely Dogstar. Autorem řady textů jejich písní je sám Reeves (Sunrise, Lilly, Sleep, Upside).

Dogstar aktuálně ztělesňují esenci jihokalifornské vypravěčské rockové kapely. Jejich poslední album Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees vyšlo 6. října 2023.

Festival Rock for People se uskuteční od 12. do 15. června 2024 v Hradci Králové a jak se zdá, Neo bude u toho.