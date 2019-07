Nejsem bluesman, ale songster, to je velký rozdíl, zdůrazňuje v rozhovoru pro Deník držitel čtyř cen Grammy, který si říká Keb’ Mo’. Už v úterý 16.7. vystoupí v pražském Divadle Archa s repertoárem z nové desky Oklahoma.

Před dvaceti lety ztvárnil ve snímku Can’t You Hear The Wind Howl? legendárního spolčence s ďáblem Roberta Johnsona. Ve filmové sérii režiséra Martina Scorseseho The Blues pak přiznal, že je pro něj Johnson – stejně jako pro kapelu Rolling Stones – jedním z největších vzorů.