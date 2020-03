Před pár dny přišla ze státu Georgie zpráva, že v 81 letech zemřel zpěvák Kenny Rogers, vzdali mu hold představitelé nejrůznějších žánrů.

Věděli totiž, že s tímhle bělovousým frajerem neodchází jen jedna velká legenda americké country music, ale také fenomén, který se dotkl mnoha jiných hudebních stylů.

Kdo kopíroval koho

Se svými 100 miliony prodaných alb patří Rogers k nejúspěšnějším interpretům v historii. A právě teď, kdy trávíme čas v nucené izolaci, můžeme tuto „hitovost“ plně docenit. Není přece nic jednoduššího než připomenout si jeho písničky na YouTube.

Ať už jde o countryovou baladu Lucille, kterou u nás zpíval Pavel Bobek jako Lásko, mně ubývá sil, nebo o zvláštní country-rockový nářek Ruby, Don’t Take Your Love To Town.

Z něj se v Bobkově pojetí stala prosba Oh Ruby, nechtěj mi lásku brát. Zatímco tuhle písničku, složenou Melem Tillisem a Rogersem „pouze“ proslavenou, počeštil Jiří Grossmann, známý český text o lásce, které ubývá sil, napsal víte kdo? Folkový muzikant Michael Janík.

Bobkův projev se hlasu Kennyho Rogerse neuvěřitelně podobal. Ten, kdo znal české verze dříve než originál, býval pak na rozpacích, kdo koho kopíruje jestli Bobek Rogerse, nebo Rogers Bobka. Jinak se ale ti dva k sobě tak moc nepřiblížili. Původní text písně o záhadné Ruby totiž popisuje situaci, kdy veterán z vietnamské války, upoutaný na vozík, musí sledovat, jak se jeho žena strojí na schůzku s jiným mužem.

Podobných překvapení je diskografie Kennyho Rogerse plná. Lucille z pera pánů Rogera Bowlinga a Hala Bynuma zase líčí rendezvous vypravěče s jednou vdanou dámou někde v baru v Ohiu. Dvojici překvapí zhrzený manžel, který ženě vyčte, že ho opustila. Načež se ztratí a páreček odchází do hotelového pokoje ale z románku už není nic, city zaraženého milence jaksi ochladly.

Zpěvák mnoha tváří

Kenny Rogers zkrátka klamal tělem. Leckdo si ho pamatuje jako hvězdu osmdesátkového country-popu. A kdekdo je pak šokován, když se setká s jeho starší tvorbou.

Se svou skupinou The First Edition (První vydání) totiž Rogers v šedesátých letech natočil jednu z nejvýraznějších psychedelických písní všech dob depresivně feťácký trip Mickeyho Newburyho Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In). Neboli: Jen jsem přišel omrknout, v jakém stavu je můj stav.

Vzpomínáte na tu snovou scénu z filmu Big Lebowski, v níž Dude v podání Jeffa Bridgese letí prostorem jako bowlingová koule? Potom vězte, že ten, kdo mu k tomu unaveně brouká do ouška, není nikdo jiný než nevyzpytatelný Kenny Rogers.