Už při své minulé zastávce v České republice před třemi lety ohlašovala kapela Kiss, že je to její poslední turné. Od té doby se přes planetu přehnala covidová pandemie. Rusko odstartovalo válku s Ukrajinou, ale některé věci se nemění, ani kdyby přišel konec světa. Kultovní čtveřice v strašidelných kostýmech je stále tady, připravena v rámci svého End Of The Road World Tour ještě jednou zničit tuzemské publikum.