Opravdu naposledy? Rockoví staříci Kiss se s Prahou rozloučili ohnivou show

Pod nánosem šminek na tvářích populárních muzikantů z americké kapely Kiss to sice na dálku pohled není vidět, ale vrásky na nich přibývají. Není to nic překvapivého, vždyť jejich kapela vznikla již před půlstoletím a z někdejších rebelů jsou již sedmdesátníci. Proto ohlásili, že nynější turné nazvané The End of the Road, na němž se v sobotu 10. června zastavili také v pražské O2 areně, je již úplně poslední. Na koncertě je přivítala hala zaplněná nadšenými fanoušky.

V pražské O2 areně po půlstoletí své existence vystoupila 10. června 2023 na svém údajně posledním turné nazvaném The End of the Road slavná americká rocková skupina Kiss. | Foto: Deník/Jiří Janda