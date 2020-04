Co vás přimělo k tomu, abyste se ve své tvorbě vydala na cestu sebepoznání?

Velká životní změna, která ve mně pokaždé vyvolá velké emoce. Díky svým dvěma dcerám, jež mi nastavují zrcadlo, jsem o sobě začala přemýšlet jako o ženě, matce a manželce. Zabývám se tím, jak být na tomto světě spokojená neříkám šťastná za každou cenu. Jak se naučit nakládat i s negativními situacemi a stavy nejistot, které život přináší.

Bylo to náročné?

Docela ano. Období mezi dvaceti a třiceti lety je hodně rozevláté. Člověk nemá pocit, že je třeba trávit čas sám se sebou. Na mě to zastavení se přišlo až po třicítce, a právě v souvislosti s dětmi. Zjistila jsem, že miluju lidi kolem sebe, mám skvělé kamarády, fantastickou rodinu, ale vůči sobě tu vřelost postrádám. A tak jsem si to teď dva roky řešila prací na desce.

A dařilo se to?

Myslím, že ano. S každou písničkou otvírám nějaké jiné téma. Například singl Just Be You je o tom, že život není soutěž. Že se často srovnáváme s ostatními, čemuž podle mě nepomáhají ani sociální sítě. Stejně tak je i o tom, že hodně lidí žije životy seriálových postav a zapomíná žít ten svůj. Že si málokdy najdeme čas na přemýšlení o tom, co opravdu chceme, jaké je naše tempo, kterou cestou se vydáme… Snad teď nepůsobím dojmem, že jsem pobrala všechnu moudrost. Jen mám za to, že je super ta témata otevřít a přemýšlet o nich.

Mateřství vás při psaní zjevně dost ovlivnilo. Překvapilo vás to?

Naprosto. Předtím jsem měla období, kdy jsem v písních neměla co říct. Roman Holý mi jednou říkal: „Já se ti nedivím, že neskládáš. Máš dlouhodobý vztah, neprožíváš žádné emoční kolize. Jediné, co tu situaci vyřeší, je rozchod s tím tvým bubeníkem, anebo děti.“ Tenkrát jsem si pomyslela to víš, budu mít děti a už nesložím nic. No a stalo se, že děti přišly a s nimi i nával inspirace. V telefonu mám uložených asi 130 písniček, které jsem díky nim složila.

Použila jste některé z nich i na této desce?

Jedině 2in1. To je písnička, kterou jsem začala psát, když jsem byla těhotná s první dcerou Emilií, ale nestačila jsem ji dodělat. A pak jsem měla pocit, že jako „netěhotná“ ji dopsat nemůžu. Teprve když jsem otěhotněla podruhé, s Olivkou, dotáhla jsem to do konce. Je to tedy taková skladba na pokračování.

I další písně z alba jsou vyloženě vaše?

Dá se to tak říct, ale samozřejmě došlo i na spolupráce, dodělávání písniček ve studiu nebo s kapelou. Třeba věc All Night Long vznikala s kapelou ve zkušebně, takže v ní všichni nechali něco ze sebe. Nebo text k písni Have Some Fun mi napsal James Harries, britský muzikant usazený v Praze. Sama jsem si s těmi slovy neuměla poradit, šlo o poslední skladbu. Věděla jsem přesně, o čem má text být, ale nevěděla jsem, jak to uchopit. Jinak musím za produkci poděkovat spoluhráči z kapely Toxique Viliamu Bérešovi.

Skladbu Gold jste nazpívala jako duet s Albertem Černým z Lake Malawi. Jak to vzniklo?

Známe se léta, kdysi jsme se hodně potkávali při koncertech Toxique a kapely Charlie Straight, v níž Albert dříve zpíval. Nedávno jsme se sešli na „songwriting campu“ a tam jsem si znovu uvědomila, že se mi barva jeho hlasu moc líbí. Bavily mě i písničky, které v rámci toho skladatelského workshopu udělal. Říkala jsem si, že by spolu naše vokály mohly dobře ladit.

Zamlouvá se vám kolektivní psaní písní, které v rámci těchto „campů“ vznikají?

Byla jsem tam jednou a jen na jeden den, ale strašně mě zajímalo, jak to funguje. Myslím, že velké plus „songwritingu“ je v tom, že se ho účastní nejrůznější tvůrci a producenti z celého světa, se kterými pak v budoucnu můžete pracovat. Je pravda, že více hlav může vytvořit krásnou profi věc. Mně ale tento model psaní písniček nevyhovuje stoprocentně, protože jsem typ člověka, který potřebuje intimitu, konkrétní studio, člověka, s nímž se znám a na kterého jsem napojena. Navíc nejsem táborový typ nikdy jsem na tábory nejezdila, neměla jsem ráda tu instantní družbu s dětmi, které neznám. Takže mně to vlastně trošku dělá problémy, i když tam všichni byli moc fajn. Baví mě Esben, dánský producent. Ráda bych s ním spolupracovala, je to velký sympaťák se skvělým vkusem.

Plánujete k nové desce turné?

Ideálně na podzim. Mám potřebu dávat věcem čas. Navíc se nechci uhnat a chci trávit čas s rodinou. Musí to ale mít balanc. Nejdříve se odehraje křest, který jsme museli z dubna přeložit na zatím neurčený termín.

Kapela Toxique, ve které jste do roku 2015 zpívala, je teď u ledu?

Ano, ale to neznamená, že se jednou nesejdeme a neřekneme si: „Pojďme zase udělat koncert nebo desku.“ Teď to opravdu není aktuální, každý máme své závazky a priority.

Byla jste v tom období výjimečná i svými outfity. Pořád nacházíte ty největší poklady v second handech?

Sekáče miluju, ale už moc nemám čas tam chodit. Jen občas do některého zaběhnu, a to je pak rychlá akce. Většinou si na to dám deset minut a na první dobrou beru, co mě zaujme. Ráda kombinuju nové se starým, miluju dobrou džínovinu, věci od návrhářů, malé francouzské firmy. V případě desky Home jsem šla s módou hodně dolů, najednou jsem chtěla být jen Klára, doma s rodinou na vesnici. Teď si říkám, že bych to s outfity mohla zase trošku rozjet. S růžovým boa kolem krku nebo v zelených minišatech s černými puntíky už mě ale asi nikdy neuvidíte.