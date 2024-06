Legendární Cyndi Lauper přijede do Česka. Vystoupí během rozlučkového turné

Legendární popová ikona Cyndi Lauper míří do Prahy. Čeští fanoušci se mohou těšit na jedinečné vystoupení plné hitů jako Girl Just Want to Have Fun, Time After Time a mnoho dalších, které se již nebude opakovat. Jedná se totiž o rozlučkové turné této jedenasedmdesátileté zpěvačky.

Cyndi Lauper | Foto: se svolením Live Nation