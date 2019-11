Německá skupina Scooter, která vznikla v roce 1993, oslavila 25. výročí své existence oslňující jízdou po Evropě. V sobotu 16. listopadu zavítala i do Liberce, kde rozhýbala fanoušky taneční a elektronické hudby v Home Credit areně.

Scooter slaví čtvrt století na hudební scéně. Na koncertu v Liberci to pořádně rozjeli | Foto: Aleš Kozák

Skupina si přichystala nabušenou efektní show plnou světel, ohně a projekcí. Nechyběly nesmrtelné hity jako Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo Move Your Ass!