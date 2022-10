Rybičky 48

(O2 arena Praha – 20. října)



Živoucí legendy českého punk-rocku, kapela Rybičky 48, fungují na scéně už přes dvacet let. A jak jinak oslavit narozeniny kapely, než koncertem v největší české hale, O2 areně? Kutnohorská parta tam předvede velkolepou hudební i vizuální show. Zazní nejen největší hity, ale i novinky, které vyšly na albu Jedeme dál.

„Dvakrát jsme museli kvůli covidu koncert přesunout. Ale pevně věřím, že teď už to klapne. Aspoň jsme měli víc času na přípravu a teď máme speciální pódium. Doufám, že to bude lidi bavit. Bude to velkolepá oslava. Těším se na to a zároveň už mam trochu nahnáno, aby se mi nerozklepaly před koncertem fajfky,“ říká frontman Kuba Ryba.

