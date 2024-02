Oscarový herec Jared Leto při výstupu na Empire State Building v New Yorku oznámil monumentální světové turné Thirty Seconds to Mars Seasons 2024 World Tour.Zdroj: se svolením Empire State Realty Trust

Thirty Seconds to Mars

Sportovní hala Fortuna, Praha, 15. května

Cena vstupenky: od 1320,- Kč

Thirty Seconds to Mars vyrážejí na Seasons World Tour a Praha u toho nebude chybět. Zpěvák Jared Leto představí nejen nejnovější album It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, ale i hity z minulých alb.

Oscarový herec Jared Leto oznámil monumentální světové turné při výstupu na Empire State Building v New Yorku. „Jako vášnivému horolezci mi Empire State Building a oznámení tour přináší pocit, že všechno je možné, pokud se o to pokusíme,” řekl Leto. Thirty Seconds to Mars Seasons 2024 World Tour zahrnuje koncerty po Latinské Americe, Evropě, Severní Americe, Austrálii a Novém Zélandu. V Evropě kapela odehraje 28 koncertů ve Velké Británii, Nizozemsku, Belgii, Německu, Švédsku, Norsku, Dánsku, Polsku, Slovensku, České republice, Maďarsku, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Itálii, Španělsku a Portugalsku.

