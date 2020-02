Koncerty u sousedů: Pearl Jam a Randy Newman hrají kousek od nás

Nenašli jste mezi koncerty pořádanými letos v České republice nic, co by vás vzalo za srdce? Ještě je šance vydat za svými oblíbenými zpěváky do blízkého zahraničí. Deník přináší výběr toho nejzajímavějšího, co se tento rok za českými hranicemi odehraje.

Randy Newman | Foto: Archiv