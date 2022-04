Mokrý nedávno na Facebooku zveřejnil informaci, že letošní ročník Boskofestu se nekoná. Na letním festivalu v soukromém areálu boskovického zámku v předchozích letech vystupovali přední umělci a kapely z české i slovenské hudební scény. Pozvání přijali například Dara Rolins, Hana Zagorová, Čechomor nebo formace Horkýže Slíže. Za sebou má tři ročníky. Loni se kvůli epidemii koronaviru nekonal. „Něco končí, něco začíná. Letos bohužel končí rodinný hudební festival na zámku Boskovice, Boskofest. Celou akci ukládáme do šuplíku a za rok, dva nebo tři uvidíme. Důvodů je více a jeden z nich je i to, že se nám za několik let nepodařilo získat zájem a podporu vedení města Boskovice,“ napsal Mokrý.