Slaví Slabák i dechovková legenda Moravanka

Ve středu měla Moravanka svůj poslední koncert. Své působení zakončila po padesáti letech v Lomnici na Brněnsku. O konci dechovky informoval irozhlas.cz. „Jet na koncert a mít v diáři třeba pět dnů po sobě po dvou koncertech, někdy tři koncerty, když bylo MDŽ, tak jsme to počítali na řízky, protože všude nás hostili, všude nás vítali, to bylo třeba šestadvacet řízků za březen, to znamená šestadvacet koncertů," řekl před časem zpěvák Jožka Šmukař.