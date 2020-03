Vedle běžných streamovacích služeb a audioték, kde se dá za poplatek dostat k nahrávkám statisíců zavedených umělců, existují na internetu i trochu jiné hudební servery. Takové, které vám ukážou, co za muziku bublá pod povrchem – ať už jde o současnou alternativu, písničkářství či underground.

Od Baumaxy po Xindla

Ve chvíli, kdy jste vzhledem k nouzovému stavu uvězněni doma a odkázáni na připojení k síti, není nic jednoduššího než zadat ve vyhledávači název portálu Bandzone.cz, což je de facto nejrozsáhlejší komunita nezávislých skupin u nás. Hráči se tu sdružují, fandí si, poslouchají navzájem své písně a zvou lidi uvnitř i vně komunity na své koncerty, i kdyby šlo jen o malý kšeft někde v Horní Dolní. Právě portály jako tento připravují živnou půdu pro skutečný hudební život v Česku – ten, který veřejnoprávní média okázale ignorují.

Na Bandzone.cz má své místo více než 35 tisíc tuzemských kapel. Můžete je podpořit, sledovat nebo jen tak namátkově poslouchat – a to zadarmo. Najdete tu oblíbené party jako Kašpárek v rohlíku, Byl Pes, Majerovy brzdové tabulky či Totální nasazení. Jsou tu výteční třebíčtí poprockeři FruFru, rapper Xavier Baumaxa, francouzskou lidovou hudbou šmrncnutí L'Arrache-cœur, ale i Květy, Zrní a Už jsme doma. Prezentací na tomto serveru nepohrdají ani takové osobnosti jako Jiří Schmitzer nebo Václav Koubek. Sluší se připomenout, že díky Bandzonu dosáhl svých prvních úspěchů i Xindl X, který dnes vyprodává arény.

Podobně jako Bandzone.cz funguje online platforma pro sdílení hudby SoundCloud. Jenže je světovější. Pokud sem – tak jako například lídr skupiny Traband Jarda Svoboda – nahrajete své nové písničky, může se vám stát, že se s vámi propojí muzikanti z Islandu, Austrálie, Anglie či Ameriky.

Pozvou vás do své domoviny na pár koncertů za nocleh a jídlo, nebo vám naopak nabídnou, že až vyrazí do Evropy, staví se oni za vámi. Co už pak spolu spácháte, jestli turné, či nějakou desku, je jen na vaší představivosti.

SoundCloud pravidelně využívají i ta největší jména: své čerstvé kousky tu prezentují Moby, Beck i Sonic Youth. Zájemce poslech nic nestojí a zvuk má prvotřídní kvalitu.

Bluesman z Prahy

Asi největší oblibě mezi nezávislými muzikanty se ale těší Bandcamp.com. Americká on-line hudební společnost, k níž se může přidat každý, kdo má zájem sdílet svou tvorbu.

Umělci z celého světa včetně České republiky tu nabízejí alba ke stažení. Určí cenu v libovolné měně , můžete jim však poslat víc. A nechcete-li utrácet, prostě jen posloucháte, samozřejmě „gratis“. Třeba úžasného britského bluesmana Justina Lavashe, usazeného v Praze. Má tu hned tři desky. Tak na co ještě čekáte?

Umělci živě na internetu



Internetová televize MALL.TV nabízí večerní živé přenosy divadelních představení a hudeb-ních vystoupení nebo přednášek pod názvem #kulturažije. Těšte se na tyto pořady:



18. března, 20.00

Cirk La Putyka - Up End Down Symphony s Filmovou filharmonií



18. 3., 22. 00

koncert The Atavists



19. 3., 19.35

Divadlo Viola: Kylián: Narozen v cizině (v hlavní roli Jiří Lábus)



20. 3., 19.30

koncert Hentai Corporation



21. 3., 19.55

Všechno nejlepší - komičky Iva Pazderková a Adéla Elbel



24. 3., 19.35

koncert Zrní



25. 3., 19.35

koncert WWW



28. 3., 19.55

představení Divadla Vosto5



Houslista Pavel Šporcl připravil sérii koncertů ze svého obývacího pokoje. První z nich proběhl v pátek prostřednictvím jeho fanouškovského profilu na Facebooku. Přenos sledovalo téměř 2000 lidí. Další, třičtvrtěhodinový stream se odehraje dnes ve 20 hodin.



Online přenosy divadelních představení nabízí Studio DVA na svém facebookovém profilu vždy od 19 hodin. Dnes uvidíte hru Vysavač s Bobem Kleplem, 19. 3. koncert zpěvačky Moniky Absolonové a 20. 3. talk show se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem.



Česká televize nabízí na svém webu záznamy starších inscenací: Je třeba zabít Sekala z Ná-rodního divadla Brno, Škola základ života z Městského divadla Brno, hru Lijavec z Divadla Járy Cimrmana, Běsi Stavrogin je ďábel z Divadla Husa na prováz-ku a Kolaps, představení souboru Losers Cirque Company.



Na internet se přesouvá i Velký knižní čtvrtek. 19. 3. představí na Facebooku (@velkyctvrtek) patnáct knižních novinek. On-line streamu se zúčastní autoři Bianca Bellová, Irena Dousková, Petr Stančík, Ondřej Štindl či Martin Řezníček.