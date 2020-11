Na albu s názvem Hotel Blázen nabízí tajemnou a zneklidňující hudbu, kterou on sám označuje za light rock foxtrot. „Jablkoň je moje celoživotní láska, která se za dobu svojí existence více či méně pořád proměňuje,“ říká jedenašedesátiletý muzikant. „Nechal bych ji takovou, jaká je. Začínat nové věci je vždycky trochu ošemetné, nicméně nevím, v jakém věku se má s tím začínáním přestat. A tak jsem si začal s Krajinou Ró. Prostě jsem se na stará kolena zamiloval. No a co?“

Jak jste dospěl od Jablkoně a Půljablkoně ke krajině Ró? Proč jste ji zrovna teď vytvořil?

Protože mě to najednou napadlo. Uvědomil jsem si, že za rohem bydlí geniální „elektrický“ kytarista. A také mi došlo, že život utíká rychleji a rychleji. Protože jsme se s Tomášem Frolíkem znali už dávno předtím, nebyl problém mu zavolat. Domluvili jsme se a založili novou kapelu. Pak jsme ještě přibrali Johnnyho Judla jr. (baskytara) a Michaela Noska (bicí), takže de facto kompletní sestavu blues-grungeové formace The Bladderstones. A v neposlední řadě jsme zapojili i mou milou neteř, zpěvačku a herečku Annu Břenkovou.

To, co hrajete na desce Hotel Blázen, je místy hlasité a ostré. Zdá se vám, že se k téhle době hodí tvrdší muzika?

Jakože na hrubý pytel hrubá záplata? Tak by to snad mohlo být, ale asi není. Moje první kapela, ještě na střední škole, byla bigbítová. A mám pocit, že se mi po něčem takovém pořád stýskalo. Odtud zřejmě pramení touha přitvrdit. Co se doby týká, tak si nejsem jist, zdali jsme se netrefili vedle. Máme sice album, ale koncertovat se teď nedá.

Někde jste řekl, že pro vás není ani tak důležité mít koncept, jako spíš to, aby písnička byla pěkná. Kdy pro vás tedy končí práce na písni a jak poznáte, že máte nabito na další desku?

Tam někde uvnitř mám nabito pořád, stačí nějaký spouštěč a ono to začne pracovat. Asi jediný koncept byl tento: využít na maximum současnou spolupráci a udělat něco nového a samozřejmě hezkého. Písničky jsme dělali průběžně, nazval bych to kvantovou tvorbou. Vždycky jsme jich pár (kvantum) vymysleli, hned prchali natáčet, a tak pořád dokola. Řídilo se to tím, jak jsme měli domluvené termíny ve studiu.