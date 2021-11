Nestárnoucí Tina Turner, kapela Foo Fighters nebo třeba rapper Jay-Z. Do Rockové síně slávy o víkendu přibyla další zvučná jména. Uvedení nových interpretů mezi rockové legendy provázel slavnostní ceremoniál za účasti zpěvačky Taylor Swift nebo bývalého člena kapely Beatles Paula McCartneyho.

Slavnostní ceremoniál spojený s uvedením nových členů do Rockové síně slávy | Foto: Reuters

Velkolepá show spojená s uvedením nových ikon rockové hudby do síně slávy se uskutečnila po roční pauze zaviněné pandemií koronaviru. Do Rocket Mortgage Field House v americkém Clevelandu dorazily hvězdy v čele s oceněným rapperem Jay-Z. „Když jsme vyrůstali, nečekali jsme, že bychom mohli být zařazeni do síně slávy. Říkali nám, že hip-hop je jen výstřelek, podobně jako punk rock,“ uvedl v proslovu.