V čele s baskytaristou a zpěvákem Tomem Arayu předvedli skvělou formu. Kalifornské kapele nechyběla ani ohnivá show. Jako předkapela se představili neméně slavní harcovníci Anthrax z New Yorku.

Zabijáci, jak zní v překladu název kapely, během hodiny a půl prosvištěli skoro celou diskografii. Na pódiu se objevily hořící pentagramy s logem skupiny.

Tvrdá hudba dostávala fanoušky doslova do varu, kotel pod pódiem neutichal ani na chvíli. Došlo samozřejmě i na songy, které přepisovaly metalovou historii jako Seasons In The Abyss, South Of Heaven, War Ensemble, Dead Skin Mask či Raining Blood.

Na závěr místo přídavku zpěvák přečetl česky: „Budete mi chybět. Sbohem.“

Slayer patří společně s trojicí Metallica, Megadeth a Anthrax do takzvané velké čtyřky kapel (Big Four), které určovaly vývoj trashmetalu.

Final Tour čítá přes sto koncertů po celém světě a skončí letos na podzim či začátkem příštího roku.