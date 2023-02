KVÍZ: K Beatlesákům se přidal v 15 letech. Co víte o Georgi Harrisonovi?

George Harrison se proslavil jako jeden z členů legendárních The Beatles, ale také jako spoluzakladatel moderní world music. Jako autor je podepsán například pod hity Here Comes The Sun nebo My Sweet Lord. 25. února by výjimečný muzikant, zpěvák a skladatel oslavil 80. narozeniny. Připomeňte si jeho život a odkaz kvízem.

George Harrison | Foto: ČTK/AP