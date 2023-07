Nebyl lhostejný k půvabu žen, bral drogy, hrál v nepovedených filmech… Ať už v životě dělal cokoliv, lidé si ho budou navždy pamatovat jako frontmana legendární kapely The Rolling Stones, která hraje už 61 let. Spolu s kytaristou Keithem Richardsem pro ni napsal většinu písní. Rocker Mick Jagger, rytíř s právem užívat titul sir, slaví ve středu 80. narozeniny.

Rok 2018. Typický Jagger při koncertě The Rolling Stones v Londýně | Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Narodil se 26. července 1943 v anglickém Dartfordu do rodiny učitele a kadeřnice, dobrý vkus na účesy tedy zdědil nejspíš po ní. Když mu byly čtyři roky, rozrostla se rodina ještě o bratra Chrise, který je mimochodem také hudebníkem. Vydal několik sólových alb a podílel se na desce Erica Claptona No Reason To Cry.

Se svým celoživotním souputníkem a spoluzakladatelem skupiny The Rolling Stones Keithem Richardsem se Mick Jagger setkal v roce 1950 na základní škole, pak se jejich cesty rozešly, aby se talentovaní muzikanti zbožňující rhythm and blues znovu setkali v roce 1960. Od té doby už drželi spolu, ačkoliv Richards měl od začátku jasno, že se chce živit hraním v kapele, a Jagger ještě rok po založení Stounů studoval ekonomii a zvažoval kariéru politika.

Popularita a závislost

První Jaggerovou a Richardsovou kapelou byli The Blues Boys, ale do dějin vstoupili až jako The Rolling Stones po veřejném vystoupení v londýnském klubu Marquee 12. července 1962. Díky své hudbě a prvnímu mezinárodnímu hitu (I Can't Get No) Satisfaction získala skupina pověst provokatérů, kteří byli v protikladu k uhlazeným The Beatles.

Jistě k tomu přispěly i jejich problémy s drogami. V roce 1967 byli Jagger s Richardsem zatčeni kvůli držení léků s obsahem amfetaminu (dobře známé návykové látky, kterou si dobíjeli energii třeba Elvis Presley nebo Johnny Cash) a Jagger dostal tři měsíce vězení. Naštěstí pro něj byl trest změněn na podmíněný.

Odskok od Stounů

Sedmdesátá léta byla pro Jaggera i jeho kapelu ve znamení změny stylu. Nosili výrazně barevné a třpytivé oblečení a k tomu nezbytný make-up. Po období stráveném v jižní Francii, kam se Stouni přesunuli kvůli tomu, aby doma nemuseli platit nesmyslně vysoké daně, se Jagger zdokonalil ve hře na kytaru natolik, že si zahrál na několika albech.

Na počátku osmdesátých let se vztah Jaggera a Richardse vyhrotil poté, co Mick podepsal smlouvu se studiem CBS. Jagger se cítil hraním s The Rolling Stones unavený, a tak začal pracovat na své první sólové desce. Vyšla v roce 1985 pod názvem She's the Boss a prodávala se velmi dobře. Muzikant si toho roku odskočil ještě ke spolupráci s Michaelem Jacksonem na skladbě State of Shock, k duetu Dancing in the Street s Davidem Bowiem a vystoupení na Live Aid, benefičním koncertě na pomoc hladomorem zasažené Etiopii.

Osminásobný otec s novou chlopní

Na sólové dráze se Micku Jaggerovi zalíbilo, vydal ještě alba Primitive Cool (1987), Wandering Spirit (1993) a Goddess in the Doorway (2001). V roce 2000 spoluzaložil společnost Jagged Films, s níž produkoval celovečerní filmy. Mezitím koncertoval a vydával desky i se Stouny. V roce 2011 pak oznámil vznik superskupiny Superheavy, složené ze slavných muzikantů, mezi nimiž byl například Damian Marley, nejmladší syn legendy reggae Boba Marleyho.

Jeho životní láskou nicméně zůstávají The Rolling Stones, jedna z nejvíce vydělávajících kapel na světě, se kterou se už šestkrát představil také v Česku, naposledy v červenci 2018 na letišti v Letňanech. O rok později byla Jaggerovi vyměněna srdeční chlopeň, ale na jeho kondici se to nijak neprojevilo. Loni s legendární skupinou oslavil 60 let hraní a zpívá i křepčí na pódiích pořád dál.

O Jaggerově mladistvém duchu a odvaze svědčí i to, že v současnosti žije s partnerkou, která je více než o čtyřicet let mladší a dokonce s ní vychovává šestiletého syna, svého už osmého potomka.



Největší hity Micka Jaggera s The Rolling Stones:

Paint It, Black (468 milionů zhlédnutí)

Zdroj: Youtube

(I Can't Get No) Satisfaction (151 milionů zhlédnutí)

Zdroj: Youtube

Sympathy For The Devil (136 milionů zhlédnutí)

Zdroj: Youtube

Anybody Seen My Baby (73 milionů zhlédnutí)

Zdroj: Youtube

Angie (67 milionů zhlédnutí)

Zdroj: Youtube

Start Me Up (63 milionů zhlédnutí)

Zdroj: Youtube