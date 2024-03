KVÍZ: Stouni se valí dál. Jak dobře znáte legendární The Rolling Stones?

Divoká jízda kapely The Rolling Stones trvá už více než šedesát let. Ač by od rockových osmdesátníků málokdo čekal mladistvý hudební elán, Mick Jagger, Keith Richards a Ron Wood loni vytřeli všem zrak a znovu se ocitli na špici hudebních žebříčků. Osmnáct let po posledním regulérním albu vypustili novou desku, která nadchla jak fanoušky, tak hudební experty. Jak dobře znáte legendární britské uskupení, které mnozí mají za nejlepší rock'n'rollovou kapelu všech dob? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

