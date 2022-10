Kapela měla na jaře úspěšné turné po České republice, ale na úplný sever Čech už dlouho nedorazila. Kdy to bylo naposledy, si ani Zeller nepamatuje. „Ani náhodou. My obecně nehrajeme nikde, kde by nás mohl sežrat medvěd nebo okrást hladový bača,“ usmál se zpěvák, který je známý i jako moderátor hudebních pořadů. A přesně v podobném vtipném duchu se nesl celý rozhovor.

V sobotu 22. října vystoupí Cocotte Minute v Rumburku na festivalu Výběžek free LIVE.

Ale na Festivalu free Tibet, na který Výběžek free LIVE navazuje, jste hráli v roce 2003. Na místo činu se tím vrátíte skoro po 20 letech. Takže ani na toto vystoupení si nepamatujete?

Jak jsem říkal: nehrajeme dál než tři kilometry od Žižkova, čili kecáte. Nikdy jsme tam nebyli a ta částka taky nesouhlasí!

Můžete popsat vznik zvláštního názvu vaší kapely? Francouzštináři vědí, že to je v překladu tlakový hrnec (cocotte je hrnec, kastrol)…

Přišlo to smskou od kamarádky. Že prej si to bude každej pamatovat. A měla pravdu.

Do nového alba jsem dal celý svůj život. Štěstí i smutek, říká jazzman Kerndl

Už jste se setkali, že kvůli názvu, který v češtině může někomu znít vulgárně, vás nechtěli na nějaké akci? Vím, že například v Teplicích jste mohli hrát na festivalu, který podporovalo město, ale vedení se proti tomu postavilo a vaši účast odmítlo…

Určitě! Myslím, že Dobrý ráno z Ostravy nám zůstane navěky zapovězeno, stejně tak nedostaneme šanci nechat v rozvalinách hitparádu na Evropě 2. Ale to o těch Teplicích slyším prvně. Vidíte, sami se připravili o možnost nechat se konečně kulturně trochu povznést. Proto je to koneckonců furt taková díra. (smích)

Jak jste přežili covid jako kapela? Myslím tím finančně… Živí se někdo z vás jenom hudbou?

Nechci o tom moc mluvit. A navíc do toho teď ten ruskej skřet (myšleno Vladimir Putin, ruská armáda napadla Ukrajinu, pozn. red.). Všichni přijdeme o pět a možná i více let kulturního života. A navíc my jsme zrovna ve vrcholný umělecký i mentální formě a sedíme jak kreténi na střídačce a čekáme až se zase rozjede liga… průšvih…

A co se týká peněz, my se všichni živíme jinak. Kapela přišla ale třeba o milion, který jsme mohli investovat do rozvoje. A to je obrovská škoda. Z kompenzací jsme dostali asi sto litrů. Ještě že už je ten stbák z vlády venku. Zatímco lidi neměli na nájmy, on kradl víc než kdy předtím a lidem se smál do obličeje.

Vracejí se po covidu lidé do kulturáků? Vy jste jeli hned na jaře tour a ta se vydařila, že?

Vrátilo se tak 50 procent. U fakt srdcařskejch kapel tak 70 %. U nás to bylo těch 70, máme skvělý fans.

Koncertní tipy: Od Rybiček až k Alphaville. Česko zažije nabitý zbytek roku

Co chystáte na podzim a zimu?

Teď máme aktuálně nový videosingl Řeka. Máme z toho radost. Bylo to opravdu náročné umělecky, produkčně i finančně. Ale je to venku a začíná to žít vlastním životem. Zatím to má z našich klipů historicky nejvyšší počet views za prvních 48 hodin na YT. Tak uvidíme.

Co nová deska?

Nechte se překvapit.

Zdroj: Youtube

Na vašich stránkách neustále nabízíte nový design vašich kapelních triček. Kdo vymýšlí merch a jaký je o to zájem?

Za merchem stojím já a náš grafik Kurz. Jedeme v tom těžký miliony. Jsme tak nažvejklý, že sem letos dokonce mohl do naší merchový oktávie první generace koupit vytápěný potahy z Lidlu! Tedy cesta k vám na Sibiř bude tentokrát v topu!

V minulosti jste spolupracovali se zpěvákem Vojtaanem, budete v tom pokračovat? Dáte v Rumburku s ním alespoň jednu skladbu?

Vojtaaano se vždycky strašně zleje a pak nás mlátí a ubližuje nám. My už s ním nemluvíme, protože nás pak mlátěj naše ženy, že jsme pokousaný a myslej si že je to od milenek.