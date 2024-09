Na vývoj každé osobnosti má vliv její okolí. Váš osobitý styl hry na kytaru vznikl z nutnosti. Bydlel jste v domě, kde žilo víc partají, a nechtěl jste je cvičením na nástroj obtěžovat. Tudíž jste si osvojil techniku, která je dnes pro vás typická. Ano, potřeboval jsem hrát přes zesilovač, ale hned pod námi bydlela rodina, která měla okno na dvůr. A slyšela všechno, co se u nás dělo. V té době jsem se ostýchal hrát na plné pecky. Nechtěl jsem, aby sousedi komentovali, jestli mám, nebo nemám talent, a tak jsem zvuk strun tlumil dlaní pravé ruky. Původně jsem to dělal proto, aby mě neposlouchali, ale postupně jsem zjistil, že mi to umožňuje hrát mnohem přesněji a rychleji, v staccatovém rytmu. Bez toho bych se musel častěji pohybovat ve spodním rejstříku a znělo by to rozmazaně, nedokonale.

To má společné s tangem, které, jak víte, vzniklo v Argentině. Ale skvělý argentinský skladatel a hráč na bandoneon Ástor Piazzolla, můj přítel, ke kterému jsem vzhlížel, mi vždycky říkal: „Alberto, pamatuj si, že tango má počátek v Neapoli!“ Což je místo, odkud pochází můj rod. A já úplně chápu, proč mi to zdůrazňoval. Když z italské opery eliminujete zpěv, uslyšíte prvky toho, z čeho se později tango vyvinulo, a co si lidé z Kampánie vzali s sebou při svém exodu do obou Amerik na přelomu 19. a 20. století.

Na svém druhém albu Elegant Gypsy z roku 1977 máte skladbu s názvem Lady Of Rome, Sister Of Brazil. Podobně by člověk mohl charakterizovat vás. Ač rodák z New Jersey , pocházíte z italské rodiny a celý život zkoumáte možnosti latinskoamerické hudby. Cítíte spřízněnost italského naturelu s latinou? Rytmicky a melodicky se italská a latinskoamerická hudba v jistém smyslu podobají. Oba styly mají značný emocionální náboj. A podobnou poetiku, určitou lyričnost. Ale třeba v brazilské muzice hraje rytmika mnohem větší roli, každá písnička je jí doslova prostoupená. V italské hudbě jde hlavně o melodii a obrovské emoce, které vás převálcují.

Žádný z virtuozních muzikantů, s nimiž jsem měl možnost mluvit, se s tím slovem – „virtuos“ – nedokáže identifikovat. Nikdo si nemyslí, že je perfektní. Co vy a touha po perfekcionismu?

Já to mám stejně. Kytaru beru do ruky s tím, že na ni chci zahrát co nejpřirozeněji, aby na mě nebylo vidět, jak se s tím dřu. Musíte se snažit docílit stavu, kdy vám to půjde jako po másle. Plynulost a pocit lehkosti, to jsou hlavní cíle. Moje ruce po tolika letech hraní už nejsou tak mrštné, jako když mi bylo dvacet. Ani jako když mi bylo čtyřicet. Ale to je taky výzva – rozhýbat je, aby se s tím popraly.

Proto beru svou novou desku Twentyfour jako skladatelskou záležitost. Už se nijak zvlášť netoužím zdokonalovat v různých technikách, jako jsem to dělával v prvních dvou dekádách své kariéry. Teď je pro mě mnohem důležitější komponovat. To je to, co si lidé pamatují. Když přijdou na mou show, utkví jim v hlavě melodie. A to mě zajímá.

Takže se cítíte být…

…skladatelem. A až potom sólistou.

Představuji si, že když se sejdou tři veličiny – Al Di Meola, John McLaughlin a Paco de Lucía – a natočí spolu ikonické album Friday Night In San Francisco, nejde jim o to, aby někdo z nich byl lepší. Spíš se asi každý z nich snaží být jiný.

Jo, musíte se lišit. Mezi námi nebyl ani stín soutěžení v tom smyslu, že bychom chtěli zvítězit. Každý měl svůj prostor, naše trio se zakládalo na improvizaci. Skladby nám byly jen záminkou pro okamžité nápady. Šli jsme do toho s jazzovým přemýšlením. Ale když na někoho z nás přišla řada, aby si zasóloval, dali jsme do toho maximum. Publikum čekalo, že se vytáhneme. Chtělo vidět, jak se navzájem překvapujeme.

Když Paco spustil, John a já jsme pozorně poslouchali. Byl tak skvělý, že John, který měl sólo po něm, musel hodně zabrat – a ještě přidat něco navíc, mimo své obvyklé limity. To neznamená, že by ho měl přebít. Ale očekávalo se, že se tím, co slyšel, inspiruje a bude to dál rozvíjet. Totéž platilo o mně: večer co večer jsem překračoval své hranice, svůj stín.

| Video: Youtube

Když ty desky – nejen Friday Night In San Francisco, ale i Passion, Grace And Fire a The Guitar Trio – zpětně poslouchám, uvědomuju si, k čemu jsem se nechal vybičovat. Hrál jsem zcela mimo svou komfortní zónu, čímž vzniklo něco unikátního. V našich vlastních kapelách jsme se tehdy necítili být dostatečně využití. A účinkování v tomto triu nám umožnilo přesáhnout sebe sama.

Spousta umělců věří, že abyste se stal kvalitním sólistou, musíte projít jazzovým drilem. Vy jste zamlada lekce jazzu absolvoval, ale za fanouška tohoto žánru jste se nikdy nepovažoval.

Sice nejsem fanda do jazzu jako takového, ale ty lekce mě bavily. Rád jsem se učil – a byly to věci, které se už dneska studenti na hudebních školách neučí. Teď si plno kluků a holek platí hodiny, protože chtějí hrát jako Metallica, AC/DC, prostě jako jejich oblíbené hvězdy. A lektoři jim ukazují jen to, co se ty děti chtějí naučit. Ne, co by měli umět, pokud z nich má vyrůst opravdu všestranný instrumentalista.

Mému učiteli šlo o to, abych se pořád zlepšoval. A to bylo výborné. Akorát, že jsem se tím pádem nehodil do žádné z teenagerovských kapel, co tehdy kolem vznikaly. Neuměl jsem hrát jako Eric Clapton ani Jimi Hendrix. Neustále jsem obehrával stupnice. Oni si jeli tu svou bluesovou pentatoniku a do toho zpívali, což byla paráda, jenže já do toho nezapadal.

Nedokázal jsem interpretovat populární hudbu. Až když mi hodil lano Chick Corea, konečně jsem se našel. To mi bylo devatenáct. Chick hrál složitou muziku, která vyžadovala, abych uměl hodně dobře číst noty. A to jsem splňoval, právě díky lekcím, co jsem měl za sebou.

Má nějaký význam, že vás v dětství bavil Elvis Presley?

Elvis je pro mě tvář z televizní obrazovky. Raná vzpomínka na někoho, kdo mi připadal fakt cool. Když je vám pět let a spatříte poskakujícího blázna s kytarou, nikdy na něj nezapomenete. Ani na ten hlas a sound. V tom, co dělám, se ale jeho vliv nijak neodráží. Snad až na tu nakažlivou energii, to bylo doopravdy něco nového.

Chtěl bych se vás zeptat na Jana Hammera, jazzrockového klávesistu českého původu, s nímž jste v první polovině osmdesátých let spolupracoval na albech Splendido Hotel, Electric Rendezvous a Scenario. On je mimo jiné technický inovátor. Jak vás setkání s ním ovlivnilo, kam vás po tvůrčí stránce posunulo?

Já jsem si o Janovi vždycky v první řadě myslel, že je to neuvěřitelný muzikant. Jeden z největších průkopníků hry na syntezátor, který s tímto nástrojem pronikl do mnoha žánrů. To, jak kladl tóny, bylo fenomenální.

close info Zdroj: Se svolením JazzFestBrno / Al Di Meola zoom_in Fenomenální kytarista Al Di Meola patří k žijícím legendám.

Neměl takový smysl pro latinu jako Chick Corea. Ale proč by měl mít? Sám o to nikdy neusiloval, jeho kořeny byly jinde. Směřoval k rapu, synth-popu, jazz fusion. Na mě působil jako typický evropský hudebník ovlivněný jazzem. To, co vytvořil na mých nahrávkách, je podle mě dotek ryzího génia. Všechno mi zahrál na první pokus. A znělo to parádně.

V roce 1991 jste vydal album Kiss My Axe. Tím titulem jste cosi vzkazoval tehdejšímu hudebnímu průmyslu. Přičemž „axe“ je slangový výraz pro elektrickou kytaru. Ale zároveň jste celý hudební byznys posílal do háje. Co jste to tenkrát prožíval?

Šlo o období, kdy jsem opouštěl jednu vydavatelskou firmu a hledal jinou. Tohle album jsem musel dělat dvakrát. Poprvé jsem ho točil de facto na vlastní pěst: s pianistou Barrym Milesem jsme si vymysleli, jak by mělo znít. A chlápek, kterého jsem dobře znal (šéf společnosti, která už dnes neexistuje), mi ho nechtěl vydat. Strašně mě to štvalo, a taky jsem to dával najevo.

Pak jsem si řekl: Já jim ukážu. A rozhodl jsem se, že Kiss My Axe od základu přetočím. Tak, aby ještě prstíčkem hrabali! Všechny party jsem měl přesně rozepsané, ale na rozdíl od původní verze jsme s kapelou napodruhé jeli živě. Uspořádali jsme asi čtyři nebo pět rozehřívacích koncertů, potom jsme se vrátili do studia a vystřihli jsme celou desku, jako bychom byli na pódiu. Výsledkem je jedna z mých nejsilnějších nahrávek. Ve své době se dostala na vrchol jazzového žebříčku.

Všiml jsem si, že skladbám rád dáváte ženská jména. Arabella, Andonea, Esmeralda… Když je potom hrajete, vybavíte si, pro koho jste je psal?

Mám tři dcery: Orianu, Valentinu, Avu. Každou jsem nějak zvěčnil. Taky svou bývalou ženu… Je to forma osobního vzkazu, ano.

Velcí hráči se ke svému nástroji často chovají jako k živé bytosti. Starají se o něj, nechtějí si ho rozhněvat, děkují mu… Máte ke své kytaře osobní vztah?

Ne. Nejsem B. B. King, žádná z mých kytar se nejmenuje Lucille ani jinak. Tohle nedělám.

close info Zdroj: Se svolením JazzFestBrno / Al Di Meola zoom_in Fenomenální kytarista Al Di Meola patří k žijícím legendám.

Poměrně dlouho vás zaměstnával projekt světové symfonie, který se zatím rozrostl na tři díly. První album neslo název World Sinfonia, druhý Heart Of The Immigrants a třetí The Grande Passion. Už jste s ním hotov?

Myslím, že vznikne ještě jedna část. Smyslem cyklu World Sinfonia bylo vrátit se k mým začátkům, kdy jsem se víc věnoval elektrické kytaře. K albům jako Land Of The Midnight Sun, Elegant Gypsy, Casino… Díky nim jsem se mezi lety 1971 a 1978 stal opravdu známým. Těch elpíček se prodaly miliony, a já tu hudbu padesát let nehrál.

Až jsem jednoho dne oprášil starou černou lespaulku, s níž si lidé tuhle éru spojují, a znovu ji píchl do zesilovače. Od té chvíle ji s sebou beru na turné, pořád má neuvěřitelný zvuk. V kapele mám syna jednoho ze svých tehdejších spoluhráčů. Nezařazujeme do programu jen skladby z té doby, ale i z etapy před mým nástupem na sólovou dráhu, kdy jsem ještě sloužil u Chicka Corey v jeho skupině Return To Forever.

Je mezi nimi i melodie, kterou jsem s Chickem hrál při naší úplně první zkoušce v New Yorku. Možná, že je to naposledy, co turné s elektrikou podnikám. Pak se asi zase vrátím k akustické kytaře.

Loni v září jste přímo na scéně utrpěl srdeční záchvat. Byl to pro vás zlomový zážitek?

Nejspíš ano. Až do toho momentu jsem se cítil zdravěji než většina jiných lidí mého věku. Nikdy jsem nekouřil, dodržuju správnou životosprávu, pravidelně cvičím… Takže mě popravdě hrozně zklamalo, že se taková věc stala právě mě. Ještě k tomu uprostřed rozehrané skladby na pódiu v rumunské Bukurešti. Vždycky jsem chodil pěšky do schodů, ani jsem se nezadýchal. A tak jsem věděl, že problém musí být jinde než v nemocném nebo slabém srdci.

Skutečnou příčinou bylo pár ucpaných cév. V mém případě navíc sehrála roli genetika. Rodiče měli v pozdním věku srdeční obtíže a já – což jsem nevěděl – měl tím pádem osmdesátiprocentní šanci, že mě to taky potká. Tam v Rumunsku jsem ucítil velkou bolest. Naštěstí jsem se včas dostal do nemocnice, lékaři mi implantovali stenty a teď je mi fajn. Pochopil jsem, že nejsem takový superman, za jakého jsem se pokládal. A že se to kdykoli může stát zase. Čili je nutné žít naplno a hned.

Závěrem bizarní otázka. V roce 1999 jste natočil album Winter Nights. A úvodní skladba se jmenuje Zima. Víte, že to je „winter“ počesku?

A taky rusky, ne? Tam jsem to musel zaslechnout. To je moc pěkná deska. Celá věnovaná zimnímu období. A přitom jsem tehdy v životě rozhodně neprocházel ničím příjemným. Ale na tom albu to kupodivu není vůbec slyšet. Mám ho moc rád.